İşte en yüksek EYT emekli promosyonu veren bankalar

En yüksek emekli maaşı promosyonu veren bankalar listesi, EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından takip ediliyor. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselirken kamu ve özel bankalar yeni emekli promosyon kampanyalarını duyurdu.

Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.