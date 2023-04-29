İşte en yüksek EYT emekli promosyonu veren bankalar
EYT emekli promosyonu kampanyaları, EYT düzenlemesinin yasalaşması ve emekli maaşlarına yapılan zammın ardından yeniden gündeme geldi. Peki, En yüksek EYT emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte detaylar...
En yüksek emekli maaşı promosyonu veren bankalar listesi, EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından takip ediliyor. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselirken kamu ve özel bankalar yeni emekli promosyon kampanyalarını duyurdu.
Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.
SGK'DAN BANKA PROMOSYONUNA ALT SINIR
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma sağlanan bankalarda en düşük emekli promosyonu ödemeleri şu şekilde;
• 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL,
• 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL,
• 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve
• 10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;
• 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
• 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
• 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
• 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
HALKBANK
Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;
• 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
• 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
• 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
• 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.