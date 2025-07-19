En yüksek faiz hangi bankada? 7 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisi sürerken, yatırımcılar 7 milyon TL’lik mevduatın aylık faiz kazancını merak ediyor. Hangi banka ne kadar net kazanç sunuyor?

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
En yüksek faiz hangi bankada? 7 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 1

DENİZBANK

Faiz oranı: %47,75
Vade sonu tutar: 7.241.759 TL
Net kazanç: 241.759 TL

1 7
En yüksek faiz hangi bankada? 7 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 2

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: %39,5
Vade sonu tutar: 7.199.989 TL
Net kazanç: 199.989 TL

2 7
En yüksek faiz hangi bankada? 7 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 3

ING

Faiz oranı: %49
Vade sonu tutar: 7.248.088 TL
Net kazanç: 248.088 TL

3 7
En yüksek faiz hangi bankada? 7 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 4

TEB

Faiz oranı: %49
Vade sonu tutar: 7.248.088 TL
Net kazanç: 248.088 TL

4 7
En yüksek faiz hangi bankada? 7 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 5

QNB FİNANSBANK

Faiz oranı: %49,5
Vade sonu tutar: 7.250.619 TL
Net kazanç: 250.619 TL

5 7
En yüksek faiz hangi bankada? 7 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 6

AKBANK

Faiz oranı: %47,5
Vade sonu tutar: 7.240.493 TL
Net kazanç: 240.493 TL

6 7
En yüksek faiz hangi bankada? 7 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 7

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: %47,5
Vade sonu tutar: 7.240.493 TL
Net kazanç: 240.493 TL

7 7
güncel kredi faiz oranları Faiz artışı