En yüksek faiz hangi bankada? 7 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu
Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisi sürerken, yatırımcılar 7 milyon TL’lik mevduatın aylık faiz kazancını merak ediyor. Hangi banka ne kadar net kazanç sunuyor?
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DENİZBANK
Faiz oranı: %47,75
Vade sonu tutar: 7.241.759 TL
Net kazanç: 241.759 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz oranı: %39,5
Vade sonu tutar: 7.199.989 TL
Net kazanç: 199.989 TL
ING
Faiz oranı: %49
Vade sonu tutar: 7.248.088 TL
Net kazanç: 248.088 TL
TEB
Faiz oranı: %49
Vade sonu tutar: 7.248.088 TL
Net kazanç: 248.088 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz oranı: %49,5
Vade sonu tutar: 7.250.619 TL
Net kazanç: 250.619 TL
AKBANK
Faiz oranı: %47,5
Vade sonu tutar: 7.240.493 TL
Net kazanç: 240.493 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: %47,5
Vade sonu tutar: 7.240.493 TL
Net kazanç: 240.493 TL