En yüksek faiz hangi bankada? işte 750 bin TL'nin getirisi

Enflasyon karşısında birikimlerini korumak isteyen birçok kişi, çözümü mevduat faizlerinde arıyor. Peki, 750 bin TL'yi bankaya yatıran biri aylık ne kadar getiri elde edebilir? İşte bankaların güncel faiz oranları ve net kazanç tablosu...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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En yüksek faiz hangi bankada? işte 750 bin TL'nin getirisi - Resim: 1

Merkez Bankası’nın politika faizine bağlı olarak bankaların mevduat faiz oranları da şekilleniyor. Faiz kararına iki gün kala, 750 bin TL’lik birikimin hangi bankada ne kadar kazandırdığı merak ediliyor. İşte banka banka güncel veriler:





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En yüksek faiz hangi bankada? işte 750 bin TL'nin getirisi - Resim: 2

Alternatif Bank
Faiz oranı: %58
Vade sonu ödeme: 786.131 TL
Net getiri: 36.131 TL

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En yüksek faiz hangi bankada? işte 750 bin TL'nin getirisi - Resim: 3

Fibabanka
Faiz oranı: %57
Vade sonu ödeme: 785.508 TL
Net getiri: 35.508 TL

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En yüksek faiz hangi bankada? işte 750 bin TL'nin getirisi - Resim: 4

Akbank
Faiz oranı: %56
Vade sonu ödeme: 784.981 TL
Net getiri: 34.981 TL

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En yüksek faiz hangi bankada? işte 750 bin TL'nin getirisi - Resim: 5

DenizBank
Faiz oranı: %56
Vade sonu ödeme: 784.885 TL
Net getiri: 34.885 TL

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En yüksek faiz hangi bankada? işte 750 bin TL'nin getirisi - Resim: 6


Odeabank
Faiz oranı: %56
Vade sonu ödeme: 784.885 TL
Net getiri: 34.885 TL


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En yüksek faiz hangi bankada? işte 750 bin TL'nin getirisi - Resim: 7

TEB
Faiz oranı: %55
Vade sonu ödeme: 784.262 TL
Net getiri: 34.262 TL

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En yüksek faiz hangi bankada? işte 750 bin TL'nin getirisi - Resim: 8

ING Bank
Faiz oranı: %55
Vade sonu ödeme: 784.262 TL
Net getiri: 34.262 TL

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En yüksek faiz hangi bankada? işte 750 bin TL'nin getirisi - Resim: 9

Garanti BBVA
Faiz oranı: %52
Vade sonu ödeme: 782.393 TL
Net getiri: 32.393 TL



Yapı Kredi
Faiz oranı: %49
Vade sonu ödeme: 780.524 TL
Net getiri: 30.524 TL

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En yüksek faiz hangi bankada? işte 750 bin TL'nin getirisi - Resim: 10

QNB Finansbank
Faiz oranı: %51
Vade sonu ödeme: 781.858 TL
Net getiri: 31.858 TL

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En yüksek faiz hangi bankada? işte 750 bin TL'nin getirisi - Resim: 11

Türkiye Finans
Faiz oranı: %50
Vade sonu ödeme: 781.147 TL
Net getiri: 31.147 TL

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En yüksek faiz hangi bankada? işte 750 bin TL'nin getirisi - Resim: 12

VakıfBank
Faiz oranı: %50
Vade sonu ödeme: 781.147 TL
Net getiri: 31.147 TL

HSBC
Faiz oranı: %45
Vade sonu ödeme: 778.032 TL
Net getiri: 28.032 TL

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En yüksek faiz hangi bankada? işte 750 bin TL'nin getirisi - Resim: 13


Halkbank
Faiz oranı: %42
Vade sonu ödeme: 776.161 TL
Net getiri: 26.161 TL

Şekerbank
Faiz oranı: %20
Vade sonu ödeme: 762.459 TL
Net getiri: 12.459 TL

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