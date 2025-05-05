En yüksek faiz hangi bankada? işte 750 bin TL'nin getirisi
Enflasyon karşısında birikimlerini korumak isteyen birçok kişi, çözümü mevduat faizlerinde arıyor. Peki, 750 bin TL'yi bankaya yatıran biri aylık ne kadar getiri elde edebilir? İşte bankaların güncel faiz oranları ve net kazanç tablosu...
Merkez Bankası’nın politika faizine bağlı olarak bankaların mevduat faiz oranları da şekilleniyor. Faiz kararına iki gün kala, 750 bin TL’lik birikimin hangi bankada ne kadar kazandırdığı merak ediliyor. İşte banka banka güncel veriler:
Alternatif Bank
Faiz oranı: %58
Vade sonu ödeme: 786.131 TL
Net getiri: 36.131 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %57
Vade sonu ödeme: 785.508 TL
Net getiri: 35.508 TL
Akbank
Faiz oranı: %56
Vade sonu ödeme: 784.981 TL
Net getiri: 34.981 TL
DenizBank
Faiz oranı: %56
Vade sonu ödeme: 784.885 TL
Net getiri: 34.885 TL
Odeabank
Faiz oranı: %56
Vade sonu ödeme: 784.885 TL
Net getiri: 34.885 TL
TEB
Faiz oranı: %55
Vade sonu ödeme: 784.262 TL
Net getiri: 34.262 TL
ING Bank
Faiz oranı: %55
Vade sonu ödeme: 784.262 TL
Net getiri: 34.262 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %52
Vade sonu ödeme: 782.393 TL
Net getiri: 32.393 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %49
Vade sonu ödeme: 780.524 TL
Net getiri: 30.524 TL
QNB Finansbank
Faiz oranı: %51
Vade sonu ödeme: 781.858 TL
Net getiri: 31.858 TL
Türkiye Finans
Faiz oranı: %50
Vade sonu ödeme: 781.147 TL
Net getiri: 31.147 TL
VakıfBank
Faiz oranı: %50
Vade sonu ödeme: 781.147 TL
Net getiri: 31.147 TL
HSBC
Faiz oranı: %45
Vade sonu ödeme: 778.032 TL
Net getiri: 28.032 TL
Halkbank
Faiz oranı: %42
Vade sonu ödeme: 776.161 TL
Net getiri: 26.161 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %20
Vade sonu ödeme: 762.459 TL
Net getiri: 12.459 TL