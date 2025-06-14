En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi

Kurban Bayramı sonrası bazı bankalar faiz oranlarında küçük çaplı indirime giderken, piyasada en yüksek mevduat faizi yüzde 53 seviyesinde bulunuyor. Peki 14 Haziran 2025 itibarıyla 3 milyon TL’nin 1 aylık (32 gün) getirisi hangi bankada ne kadar oldu?