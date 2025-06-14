En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkılaştırma politikaları ve Türk lirasına geçişi teşvik eden adımlarıyla birlikte mevduat faizlerinde artış sürecini sürdürüyor. 19 Haziran’da açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, bankaların sunduğu güncel faiz oranları merak konusu
Kurban Bayramı sonrası bazı bankalar faiz oranlarında küçük çaplı indirime giderken, piyasada en yüksek mevduat faizi yüzde 53 seviyesinde bulunuyor. Peki 14 Haziran 2025 itibarıyla 3 milyon TL’nin 1 aylık (32 gün) getirisi hangi bankada ne kadar oldu?
İşte bankalara göre 3 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirileri:
Alternatif Bank: %53 faiz oranı ile 118.488 TL net kazanç
Türkiye Finans: %53 kâr oranı ile 118.488 TL net kazanç
TEB: %52 faiz oranı ile 116.252 TL net kazanç
Fibabanka: %52 faiz oranı ile 116.252 TL net kazanç
ING: %51 faiz oranı ile 114.016 TL net kazanç
ODEA: %51 faiz oranı ile 114.016 TL net kazanç
QNB Finansbank: %50,25 faiz oranı ile 112.340 TL net kazanç
DenizBank: %49,5 faiz oranı ile 110.663 TL net kazanç
GetirFinans: %49 faiz oranı ile 109.545 TL net kazanç
Yapı Kredi: %49 faiz oranı ile 109.545 TL net kazanç
Akbank: %49 faiz oranı ile 109.545 TL net kazanç
Garanti BBVA: %47,5 faiz oranı ile 106.192 TL net kazanç
Enpara: %46,5 faiz oranı ile 103.956 TL net kazanç
Halkbank: %42 faiz oranı ile 93.896 TL net kazanç
ICBC Turkey: %42 faiz oranı ile 93.896 TL net kazanç
İş Bankası: %39,5 faiz oranı ile 88.307 TL net kazanç
Ziraat Bankası: %35 faiz oranı ile 78.247 TL net kazanç
Vakıf Katılım: %34,29 kâr oranı ile 76.659 TL net kazanç
Albaraka Türk: %33,31 kâr oranı ile 74.468 TL net kazanç
Mevduat faizlerindeki güncel seyir, yatırımcılara yüksek getiri fırsatları sunarken; TCMB'nin 19 Haziran’da açıklayacağı yeni faiz kararı sonrası oranlarda yeniden değişim yaşanabilir.