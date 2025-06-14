En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkılaştırma politikaları ve Türk lirasına geçişi teşvik eden adımlarıyla birlikte mevduat faizlerinde artış sürecini sürdürüyor. 19 Haziran’da açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, bankaların sunduğu güncel faiz oranları merak konusu

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 1

Kurban Bayramı sonrası bazı bankalar faiz oranlarında küçük çaplı indirime giderken, piyasada en yüksek mevduat faizi yüzde 53 seviyesinde bulunuyor. Peki 14 Haziran 2025 itibarıyla 3 milyon TL’nin 1 aylık (32 gün) getirisi hangi bankada ne kadar oldu?

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 2

İşte bankalara göre 3 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirileri:

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 3

Alternatif Bank: %53 faiz oranı ile 118.488 TL net kazanç

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 4

Türkiye Finans: %53 kâr oranı ile 118.488 TL net kazanç

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 5

TEB: %52 faiz oranı ile 116.252 TL net kazanç

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 6

Fibabanka: %52 faiz oranı ile 116.252 TL net kazanç

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 7

ING: %51 faiz oranı ile 114.016 TL net kazanç

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 8

ODEA: %51 faiz oranı ile 114.016 TL net kazanç

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 9

QNB Finansbank: %50,25 faiz oranı ile 112.340 TL net kazanç

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 10

DenizBank: %49,5 faiz oranı ile 110.663 TL net kazanç

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 11

GetirFinans: %49 faiz oranı ile 109.545 TL net kazanç

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 12

Yapı Kredi: %49 faiz oranı ile 109.545 TL net kazanç

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 13

Akbank: %49 faiz oranı ile 109.545 TL net kazanç
Garanti BBVA: %47,5 faiz oranı ile 106.192 TL net kazanç

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 14
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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 15

Enpara: %46,5 faiz oranı ile 103.956 TL net kazanç

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 16

Halkbank: %42 faiz oranı ile 93.896 TL net kazanç

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 17

ICBC Turkey: %42 faiz oranı ile 93.896 TL net kazanç

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 18

İş Bankası: %39,5 faiz oranı ile 88.307 TL net kazanç

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 19

Ziraat Bankası: %35 faiz oranı ile 78.247 TL net kazanç

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 20

Vakıf Katılım: %34,29 kâr oranı ile 76.659 TL net kazanç

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 21

Albaraka Türk: %33,31 kâr oranı ile 74.468 TL net kazanç

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En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 22

Mevduat faizlerindeki güncel seyir, yatırımcılara yüksek getiri fırsatları sunarken; TCMB'nin 19 Haziran’da açıklayacağı yeni faiz kararı sonrası oranlarda yeniden değişim yaşanabilir.

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