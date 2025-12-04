En yüksek faiz veren bankalar belli oldu! 150 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor?
Yatırımcılar, bankaların vadeli mevduat hesapları için sunduğu güncel faiz oranlarını mercek altına alırken, tüm gözler 2025 yılının son Merkez Bankası faiz kararı için belirlenen 11 Aralık tarihine çevrildi. Bu süreçte 150 bin TL'nin getireceği aylık kazancın ne kadar olduğu büyük bir merak konusu.
Bankacılık sektörü, müşterilerine çeşitli mevduat seçenekleri ve farklı faiz oranları sunmayı sürdürüyor. Tasarruflarını mevduat hesaplarında değerlendirme niyetinde olan yatırımcılar, en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankaların verdiğini araştırmaya devam ediyor.
Piyasa aktörleri, hem mevcut faiz dengeleri hem de geleceğe yönelik beklentiler açısından önemli bir dönemece girmiş durumda.
11 ARALIK KARARI BEKLENİYOR
Finans piyasalarının dikkati ve beklentisi, 11 Aralık'ta açıklanacak olan 2025 yılının son faiz kararına odaklanmış durumda.
Bu karar, bankaların vadeli mevduat hesaplarına uygulayacağı faiz oranları üzerinde doğrudan etkili olacak kritik bir gelişme olarak görülüyor. Kararın öncesinde yatırımcılar, mevcut oranları değerlendirerek en avantajlı seçenekleri belirlemeye çalışıyor.
150 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ HESAPLANDI
Parasını bankada vadeli mevduata yatırmak isteyen bireyler, özellikle 150 bin TL'nin aylık faiz kazancının ne kadar olduğunu merak ediyor.
İşte banka banka 150 bin TL'nin aylık getirisi:
Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 4.736,17 TL
Vade Sonu Tutar: 154.736,17 TL
TEB
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 4.564,76 TL
Vade Sonu Tutar: 154.564,76 TL
ING
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 4.564,76 TL
Vade Sonu Tutar: 154.564,76 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 4.231,23 TL
Vade Sonu Tutar: 154.231,23 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 4.444,26 TL
Vade Sonu Tutar: 154.444,26 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 4.480,23 TL
Vade Sonu Tutar: 154.480,23 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 4.226,63 TL
Vade Sonu Tutar: 154.226,63 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 3.967,96 TL
Vade Sonu Tutar: 153.967,96 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.298,62 TL
Vade Sonu Tutar: 154.298,62 TL
QNB
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 4.345,15 TL
Vade Sonu Tutar: 154.345,15 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 3.878,42 TL
Vade Sonu Tutar: 153.878,42 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: %41,47
Aylık Getiri: 4.499,21 TL
Vade Sonu Tutar: 154.499,21 TL
Akbank
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 4.448,22 TL
Vade Sonu Tutar: 154.448,22 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 4.448,22 TL
Vade Sonu Tutar: 154.448,22 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 4.393,97 TL
Vade Sonu Tutar: 154.393,97 TL
Enpara
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 4.231,23 TL
Vade Sonu Tutar: 154.231,23 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 3.797,26 TL
Vade Sonu Tutar: 153.797,26 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %34
Aylık Getiri: 3.688,77 TL
Vade Sonu Tutar: 153.688,77 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 2.495,34 TL
Vade Sonu Tutar: 152.495,34 TL