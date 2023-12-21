En Yüksek Faize Sahip Ülkeler Hangileri? Türkiye Listelerde Zirveleri Oynuyor

Üst Üste 7. Kez Faiz Arttı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevi alması ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesinden sonra politika faizi 7. kez artış gösterdi. Görev değişikliğinden önce yüzde 8,5 olan politika faizi, yüzde 42,5'e çıkartılmış oldu. Faiz oranı, sırasıyla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e, yüzde 15'ten yüzde 17,5'a, yüzde 17,5'tan yüzde 25'e, yüzde 25'ten yüzde 30'a, yüzde 30'dan yüzde 35'e, 35’ten yüzde 40'a ve son olarak bugün yapılan düzenlemeyle yüzde 40'tan yüzde 42,5'e yükseltilmiş oldu.