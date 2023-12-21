En Yüksek Faize Sahip Ülkeler Hangileri? Türkiye Listelerde Zirveleri Oynuyor
Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan arttırarak yüzde 42,5'e çıkarttı. Bu artış sonrası dünyada en yüksek faiz oranının hangi ülkede olduğu, Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu merak konusu oldu. Dünyanın en yüksek faizine sahip ülkeleri sizin için derledik.
Merkez Bankası Faizi Arttırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün yapıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamayla politika faizinin 250 baz puan arttırıldığı duyuruldu. Böylece Türkiye'de politika faizi yüzde 42,5'e yükselmiş oldu.
Üst Üste 7. Kez Faiz Arttı
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevi alması ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesinden sonra politika faizi 7. kez artış gösterdi. Görev değişikliğinden önce yüzde 8,5 olan politika faizi, yüzde 42,5'e çıkartılmış oldu. Faiz oranı, sırasıyla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e, yüzde 15'ten yüzde 17,5'a, yüzde 17,5'tan yüzde 25'e, yüzde 25'ten yüzde 30'a, yüzde 30'dan yüzde 35'e, 35’ten yüzde 40'a ve son olarak bugün yapılan düzenlemeyle yüzde 40'tan yüzde 42,5'e yükseltilmiş oldu.
Türkiye İlk 5'e Girdi
Türkiye son faiz arttırımıyla birlikte, dünyada en yüksek faize sahip ülkeler arasında yer aldı. Dünyadaki faiz oranlarını listeleyen Trading Economics'in internet sitesinden alınan verilere göre Türkiye, dünyada faiz oranı en yüksek 5 ülkeden biri oldu. Merkez Bankası'nın peş peşe gerçekleştirdiği faiz arttırımıyla Türkiye'nin ilk 5'e girdiği liste şu şekilde:
Dünyadaki En Yüksek Faize Sahip ilk 10 Ülke
Dünyada en yüksek faiz oranına sahip ülkeler şu şekilde:
1- Zimbabwe - %130
2- Arjantin - %100
3- Venezuela - %56,27
4- Türkiye - %42,5
5- Gana - %30
6- Sudan - %28,3
7- Kongo - %25
8- Malavi - %24
9- Pakistan - %22
10- Sierra Leone - %21,25