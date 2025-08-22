En yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte 1.750.000 TL’nin aylık getirisi...

Bankaların 32 günlük mevduat hesaplarında sunduğu faiz oranları yatırımcının ilgisini çekiyor. Peki 1.750.000 TL yatıran biri hangi bankada ne kadar kazanıyor?

Mevduat faizleri son dönemde yüksek getiri arayan yatırımcıların odağında. 1.750.000 TL’lik birikimi 32 günlüğüne değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançlar önemli bir karşılaştırma imkanı sunuyor.

İşte banka banka 1.750.000 TL'nin aylık getirisi:

Alternatif Bank – VOV Hesap

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 55.610,14 TL
Vade Sonu Tutar: 1.805.610,14 TL

ON Dijital Bankacılık – ON Plus

Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 50.674,43 TL
Vade Sonu Tutar: 1.800.674,43 TL

Odea – Oksijen Hesap

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 53.568,42 TL
Vade Sonu Tutar: 1.803.568,42 TL

getirfinans – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 54.946,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.804.946,19 TL

CEPTETEB – Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 53.255,54 TL
Vade Sonu Tutar: 1.803.255,54 TL

HSBC – Modern Hesap

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 55.791,52 TL
Vade Sonu Tutar: 1.805.791,52 TL

DenizBank – E-Mevduat

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 56.958,9 TL
Vade Sonu Tutar: 1.806.958,9 TL

QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 52.076,71 TL
Vade Sonu Tutar: 1.802.076,71 TL

Akbank – Serbest Plus Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.866,09 TL
Vade Sonu Tutar: 1.807.866,09 TL

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.866,09 TL
Vade Sonu Tutar: 1.807.866,09 TL

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 55.693,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.805.693,15 TL

Enpara.com – Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 55.693,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.805.693,15 TL

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 55.693,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.805.693,15 TL

Hayat Finans – Avantajlı Hesap

Kâr Payı Oranı: %43,36
Aylık Getiri: 54.883,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.804.883,07 TL

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 45.567,12 TL
Vade Sonu Tutar: 1.795.567,12 TL

