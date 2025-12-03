En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 10 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu

32 gün vadeli mevduatta 10 milyon TL’sini değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları dudak uçuklatıyor. Peki hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka 10 milyon TL’nin aylık getirisi...

Yayınlanma:
Bankaların mevduat faiz yarışında rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Özellikle yüksek tutarlı tasarruflarını kısa vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar için 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında dikkat çeken oranlar sunuluyor.

İşte banka banka 10 milyon TL’nin aylık getirisi...

Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 315.744,9 TL
Vade Sonu Tutar: 10.315.744,9 TL

ING
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 295.864,11 TL
Vade Sonu Tutar: 10.295.864,11 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 285.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 10.285.698,63 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 281.693,66 TL
Vade Sonu Tutar: 10.281.693,66 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 305.589,04 TL
Vade Sonu Tutar: 10.305.589,04 TL

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %41,75
Aylık Getiri: 271.775,34 TL
Vade Sonu Tutar: 10.271.775,34 TL

Akbank (Standart Vadeli)
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 300.164,38 TL
Vade Sonu Tutar: 10.300.164,38 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 296.547,95 TL
Vade Sonu Tutar: 10.296.547,95 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 296.547,95 TL
Vade Sonu Tutar: 10.296.547,95 TL

QNB Finansbank (Günlük Hesap)
Faiz Oranı: %32,75
Aylık Getiri: 213.189,04 TL
Vade Sonu Tutar: 10.213.189,04 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 282.082,19 TL
Vade Sonu Tutar: 10.282.082,19 TL

mevduat faiz