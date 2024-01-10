Engelli ve Yaşlı Aylıkları Ne Zaman Hesaba Yatacak? Engelli ve Yaşlı Maaşları Kaç TL Oldu? Bakan Müjdeyi Verdi!
Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş müjdeyi verdi. Peki engelli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?
Ocak ayı için engelli ve yaşlı maaşlarının yatacağı tarihler belirlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş bu ay toplamda yatırılan engelli ve yaşlı maaşının 3,2 milyar TL olduğunu duyurdu.
Bakan Göktaş yapılan açıklamada bu toplam miktarın 1,8 milyar TL'sinin yaşlı maaşlarına ve kalan 1,4 milyar TL'nin ise engelli maaşlarına ait olduğunu duyurdu.
Toplamda 3,2 milyar TL ödeme yaptıklarını belirten Göktaş şunları söyledi:
"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ocak ayına ilişkin 3,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık."
OCAK FARKLARI HESAPLARA NE ZAMAN YATIRILACAK?
Aynı zamanda ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacağını belirten Göktaş, "Vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için ocak ayı farklarını, şubat ayı dönem ödemesiyle hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.