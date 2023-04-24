Ereğli Demir Çelik saat ücretli işçi alacak

Adayların ilan tarihi itibariyle 18 – 25 yaş aralığında (25.04.1998 ve sonrası, 24.04.2005 ve öncesi doğmuş) olmaları gerekiyor. Ayrıca tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygunluk ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığın bulunmaması şartı aranıyor.