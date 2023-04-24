Ereğli Demir Çelik saat ücretli işçi alacak
Türkiye’nin en büyük entegre yassı çelik üreticisi Erdemir, büyüme stratejisi ve işletmelerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2023 yılında da saat ücretli olarak görev yapmak üzere toplu işe alım yapacak.
Türkiye’nin küresel çelik gücü Erdemir, 2023 yılındaki ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli pozisyonlar için toplu işe alım yapacak. Adaylar, başvurularını 25 Nisan Salı gününden itibaren iki hafta boyunca hafta içi her gün (1 Mayıs resmî tatili hariç) Erdemir Spor Salonu’nda yapabilecek.
BAŞVURULAR 25 NİSAN SALI GÜNÜ BAŞLIYOR
Erdemir’in 2023 yılında saat ücretli toplu işe alımları için başvuru süreci 25 Nisan Salı günü başlayacak. Başvurular iki hafta boyunca 25 Nisan – 05 Mayıs tarihleri ve 08:00 – 16:00 saatleri arasında hafta içi her gün (1 Mayıs resmî tatili hariç) Erdemir Spor Salonu’ndan yapılabilecek.
Erdemir, başvuracak adaylarda, meslek liselerinin Elektrik/Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisinin İş Makineleri bölümlerinden ve/veya meslek yüksekokullarının Elektrik-Elektronik / Enerji, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisinin İş Makineleri bölümlerinden mezuniyet şartı arıyor.
Adayların ilan tarihi itibariyle 18 – 25 yaş aralığında (25.04.1998 ve sonrası, 24.04.2005 ve öncesi doğmuş) olmaları gerekiyor. Ayrıca tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygunluk ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığın bulunmaması şartı aranıyor.