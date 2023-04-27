Erken emekli olunan meslekler hangileri?

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLAR BELLİ OLDU

Erken emekli olunabilen birçok meslek grubu bulunuyor. Ağır işlerde çalışanlar her yıl için emekliliklerine 60 ila 90 gün eklerken bazı meslekler ise 180 gün ekstra yıpranma hakkı kazanıyor. Bu tarz iş kollarında çalışan ve erken yaşta emekli olmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken bazı koşullar bulunuyor. Bunlardan en önemlisi, istenen prim gün sayısını doldurmak. Süreyi dolduramayanlar bu kapsam içerisine dâhil edilmiyor. Yıpranma hakkı erken emekli olabilmek için prim gün sayısı; maden işçilerinin 1800, diğer iş kollarında çalışanların ise 3600 gün fiili hizmet süresine tekabül ediyor.