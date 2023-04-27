Erken emekli olunan meslekler hangileri?
Türkiye'de milyonlarca kişi emekli olacağı günü sayarken Sosyal Güvenlik Kurumu, ''yıpranma payı'' ile erken emekli olabilecek meslekleri açıkladı. Tabii bu durumdan faydalanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunuyor. Peki, erken emeklilik için gerekli şartlar neler?
Türkiye'de milyonlarca kişi emekli olacağı günü sayarken Sosyal Güvenlik Kurumu, ''yıpranma payı'' ile erken emekli olabilecek meslekleri açıkladı. Tabii bu durumdan faydalanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunuyor. Peki, erken emeklilik için gerekli şartlar neler? Kimler bu haktan ne oranda yararlanabiliyor?
Sosyal Güvenlik Kurumu, belirlediği birtakım mesleklere erken emeklilik hakkı tanıyor. SGK aracılığıyla kamuoyuna aktarılan bilgilere göre bazı meslek gruplarında çalışanlar 46-50 yaş aralığında emekliye ayrılabiliyor. Yıpranma hakkı olarak bilinen uygulama, çalışanların erken emekli olmasına olanak tanıyor. İşte bu haktan yararlanabilen meslek grupları ve yerine getirilmesi gereken şartlar!
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLAR BELLİ OLDU
Erken emekli olunabilen birçok meslek grubu bulunuyor. Ağır işlerde çalışanlar her yıl için emekliliklerine 60 ila 90 gün eklerken bazı meslekler ise 180 gün ekstra yıpranma hakkı kazanıyor. Bu tarz iş kollarında çalışan ve erken yaşta emekli olmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken bazı koşullar bulunuyor. Bunlardan en önemlisi, istenen prim gün sayısını doldurmak. Süreyi dolduramayanlar bu kapsam içerisine dâhil edilmiyor. Yıpranma hakkı erken emekli olabilmek için prim gün sayısı; maden işçilerinin 1800, diğer iş kollarında çalışanların ise 3600 gün fiili hizmet süresine tekabül ediyor.
HANGİ MESLEK GRUPLARI YIPRANMA PAYIYLA ERKEN EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİYOR?
Mesleklerin çeşidine göre yıpranma hakkı süresi değişiklik gösteriyor. Bazı meslek grupları bu haktan yılda 180 gün faydalanabilirken bazıları da 60 ila 90 gün arasında yararlanabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun açıkladığı meslekler ise şöyle: