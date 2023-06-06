O yaş sahipleri dikkat: Erken emeklilik kapısı aralandı
EYT düzenlemesi sonrasında emekli olacaklar için yeni çalışmalar sürüyor. Özellikle SSK ve Bağ-Kur'da prim eşitlemesi konuşuluyor. Peki, erken emeklilik için şartlar neler, erken emeklilik prim eşitlemesi ne zaman?
Erken emeklilik şartları için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur'lu prim eşitlemesi için son dakika açıklamalar geldi. Yeni düzenlemeden en az 1 milyon kişinin yararlanacağı tahmin edilirken düzenlemeye ilişkin detaylar da netleşmeye devam ediyor.
Kısmi emeklilikte, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü olan kişiler, daha fazla çalışmadan emekli olabilecekler. Ayrıca, yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak belirlenmiş durumda. Bu şartın daha da geriye çekilmesi gündeme geldi.
Emekli aylığının miktarı, sigorta başlangıcının 2000'den önce veya sonra olmasına bağlı olarak değişecek. Kısmi emeklilik hakkı kazanan kişiler, kök aylıkları ne olursa olsun aylık olarak 7.500 lira alacaklar. Temmuz ayında yapılacak yeni zamla birlikte kök maaşlar da artacak.
KISMİ EMEKLİ AYLIĞINA HAK KAZANMA ŞARTLARI NELER?
Kısmi emeklilik, primini tamamlayamayan sigortalılara belirli bir yaşa gelmeleri durumunda emeklilik hakkı tanır. Yaş haddi, işe başlama tarihine ve çalışılan statüye göre değişir.
4500 gün prim ödeme şartı ise bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar için geçerlidir. Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında ilk defa çalışmaya başlayanlar, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim gününü doldurduklarında kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli aylığı alabilirler.
ERKEKLERİN 4/A (SSK)'LI OLARAK 3600 GÜNE GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI
• 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak,
• 3600 gün prim ödemiş olmak,
• Tablodaki yaş şartını yerine getirmiş olmak,
1. 23.05.2002 tarihinden önce yerine getirenler 55 Yaşında
2. 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 Yaşında
3. 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 Yaşında
4. 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 Yaşında
5. 24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 Yaşında
6. 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 Yaşında