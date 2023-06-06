O yaş sahipleri dikkat: Erken emeklilik kapısı aralandı

Erken emeklilik şartları için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur'lu prim eşitlemesi için son dakika açıklamalar geldi. Yeni düzenlemeden en az 1 milyon kişinin yararlanacağı tahmin edilirken düzenlemeye ilişkin detaylar da netleşmeye devam ediyor.

Kısmi emeklilikte, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü olan kişiler, daha fazla çalışmadan emekli olabilecekler. Ayrıca, yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak belirlenmiş durumda. Bu şartın daha da geriye çekilmesi gündeme geldi.