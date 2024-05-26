Eski tip ehliyeti olanlar dikkat: Son gün yaklaşıyor

Sıradaki haberimiz, hala eski tip sürücü belgesini kullanan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Yıl sonuna kadar ehliyetlerini yenileyenler 15 lira ödeyecekken, yeni yılda bu işlemi yapacaklar 5 bin liranın üzerinde ödemek zorunda kalacak. 

# ehliyetsiz sürücü
Eski tip ehliyeti olanlar dikkat: Son gün yaklaşıyor - Resim: 1

Sıradaki haberimiz, hala eski tip sürücü belgesini kullanan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Yıl sonuna kadar ehliyetlerini yenileyenler 15 lira ödeyecekken, yeni yılda bu işlemi yapacaklar 5 bin liranın üzerinde ödemek zorunda kalacak. 

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Eski tip ehliyeti olanlar dikkat: Son gün yaklaşıyor - Resim: 2

Bu nedenle vatadantaşların mağdur olmaması için bir an evvel kartlarını değiştirmesi istendi.

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Eski tip ehliyeti olanlar dikkat: Son gün yaklaşıyor - Resim: 3

Türkiye'de yeni tip sürücü belgesine sahip olan kişi sayısı 25 milyon 894 bine ulaştı. Ancak 7 milyon 159 bin 176 kişi ise eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.

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Eski tip ehliyeti olanlar dikkat: Son gün yaklaşıyor - Resim: 4


Eski tip sürücü belgesi olanlar yıl sonuna kadar belgelerini indirimli tarife üzerinden yani 15 liraya yenileyebilecek.

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