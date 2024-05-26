Eski tip ehliyeti olanlar dikkat: Son gün yaklaşıyor
Sıradaki haberimiz, hala eski tip sürücü belgesini kullanan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Yıl sonuna kadar ehliyetlerini yenileyenler 15 lira ödeyecekken, yeni yılda bu işlemi yapacaklar 5 bin liranın üzerinde ödemek zorunda kalacak.
Sıradaki haberimiz, hala eski tip sürücü belgesini kullanan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Yıl sonuna kadar ehliyetlerini yenileyenler 15 lira ödeyecekken, yeni yılda bu işlemi yapacaklar 5 bin liranın üzerinde ödemek zorunda kalacak.
Bu nedenle vatadantaşların mağdur olmaması için bir an evvel kartlarını değiştirmesi istendi.
Türkiye'de yeni tip sürücü belgesine sahip olan kişi sayısı 25 milyon 894 bine ulaştı. Ancak 7 milyon 159 bin 176 kişi ise eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.
Eski tip sürücü belgesi olanlar yıl sonuna kadar belgelerini indirimli tarife üzerinden yani 15 liraya yenileyebilecek.