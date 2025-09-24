Esnafa erken emeklilik müjdesi! SON AÇIKLAMALAR! Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı ne zaman çıkacak, yasalaşacak?

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜNÜ NE ZAMAN YASALAŞACAK?



Bağ-Kur’daki 9.000 gün prim şartının 7.200 güne indirilmesi için çalışmalar resmen başladı. 2026’nın ilk yarısında yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur’lular ile SSK’lıların primleri eşitlenecek.



Bağ-Kur’lular 1.800 gün daha az prim ödeyip 5 yıl daha erken emekliliğe hak kazanacak. Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın aktardığına göre, Bakan Vedat Işıkhan bu düzenlemenin Maliye Bakanlığı ile ortak yürütüldüğünü ve 2026’nın ilk yarısında tamamlanacağını açıkladı.