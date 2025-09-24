Esnafa erken emeklilik müjdesi! SON AÇIKLAMALAR! Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı ne zaman çıkacak, yasalaşacak?
Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7200’e düşürülmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı ortak çalışma başlattı. Düzenleme milyonlarca esnafı ve bağımsız çalışanı ilgilendiriyor.
ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK GELİYOR
Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin önemli bir parçası olan Bağ-Kur kapsamında prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e indirilmesi yönündeki beklentiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın canlı yayında yaptığı açıklamalarla yeni bir ivme kazandı.
Yıllardır esnaf, tüccar, çiftçi ve bağımsız çalışanlar tarafından dile getirilen bu talep, mevcut sistemde SSK’lı çalışanlara uygulanan 7.200 prim gün şartıyla eşitlik sağlanması amacıyla gündeme getirilirken, bakanlığın Maliye Bakanlığı ile başlattığı ortak çalışmalarda düzenlemenin detayları şekillenmeye başladı.
BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜNÜ NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Bağ-Kur’daki 9.000 gün prim şartının 7.200 güne indirilmesi için çalışmalar resmen başladı. 2026’nın ilk yarısında yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur’lular ile SSK’lıların primleri eşitlenecek.
Bağ-Kur’lular 1.800 gün daha az prim ödeyip 5 yıl daha erken emekliliğe hak kazanacak. Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın aktardığına göre, Bakan Vedat Işıkhan bu düzenlemenin Maliye Bakanlığı ile ortak yürütüldüğünü ve 2026’nın ilk yarısında tamamlanacağını açıkladı.
ERKEK VE KADIN BAĞ-KUR’LULAR İÇİN FARKLI ŞARTLAR
Bugünkü uygulamaya göre Bağ-Kur’lu (4/B) erkek çalışanlar 25 yıl çalışıp 9.000 gün prim ödeyerek 60 yaşında emekli olabiliyor. Kadın Bağ-Kur’lular ise 20 yıl çalışıp 7.200 gün prim ödeyerek 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. Kısmi emeklilik için kadın ve erkek çalışanlar 15 yıl (5.400 gün) çalışarak erkekler 55, kadınlar ise 50 yaşında emekli olabiliyor. Ancak 2008 sonrası sigortalı olanlar için bu süre 9.000 gün olarak uygulanıyor.
SSK İLE BAĞ-KUR ARASINDAKİ FARK
SSK’lı (4/A) çalışanlarda durum daha farklı. 1999-2008 arası sigortalı olan erkekler 7.000 gün prim ödeyip 60 yaşında, kadınlar ise 58 yaşında emekli olabiliyor.
2008 sonrası sigortalılar ise kadın-erkek 7.200 gün prim ödeyerek 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Bağ-Kur’lular SSK’lılara göre 1.800 gün daha fazla prim ödüyor ve daha geç emekli oluyor.
1800 GÜN DAHA AZ PRİM ÖDEME FIRSATI
Düzenlemeyle birlikte Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9.000’den 7.200’e düşürülecek. Yaş şartında ise değişiklik olmayacak. 7.200 gün prim ödeyen Bağ-Kur’lu kadın 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabilecek.
Bu durum SGK’nın Bağ-Kur’lulardan 5 yıl daha az prim tahsil etmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak hazırlanıyor çünkü bütçeye ek yük getirecek.
EYT İLE BAĞ-KUR DÜZENLEMESİ KESİŞECEK Mİ?
Yapılacak düzenlemenin Bağ-Kur’lular için EYT kapısını aralayıp aralamayacağı merak konusu. Ancak bu noktada netlik yok. Eğer düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişlileri de kapsarsa, bugünkü şartlarda 9.000 gün beklemek zorunda olanlar 7.200 günle emekli olabilecek. Ancak uzmanlara göre bu düzenlemenin EYT yolunu açması pek olası değil.
TÜM BAĞ-KUR’LULAR YARARLANACAK MI?
Yeni düzenleme tüm Bağ-Kur’luları kapsamayacak. Küçük esnafı, yani berber, bakkal gibi yanında az sayıda çalışan bulunduran işletme sahiplerini hedefleyecek. Böylece özellikle küçük esnaf, 5 yıl erken emeklilik hakkına kavuşmuş olacak. Ancak büyük işletme sahiplerinin bu kapsama girip girmeyeceği henüz net değil.
ÇALIŞMALAR 2026’DA TAMAMLANACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü çalışma 2026’nın ilk yarısında tamamlanacak. Böylece erkek Bağ-Kur’lular için 9.000 gün şartı tarihe karışacak, 7.200 prim gün şartı geçerli olacak. Kadın Bağ-Kur’lular için mevcut 7.200 gün şartı korunacak ve düzenleme ile tüm sistem eşitlenecek.