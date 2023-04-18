Et fiyatları ne kadar? Zincir marketlerde et fiyatlarında son durum ne?
Ramazan Bayramı öncesinde kırmızı et fiyatlarındaki artış dikkati çekiyor. Konuyla ilgili Rekabet Kurumundan da açıklama gelirken marketlerde et fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki et fiyatları ne kadar? Et fiyatlarında son durum ne? İşte zincir marketlerde et fiyatları...
Ramazan Bayramı öncesinde kırmızı ette fiyat artışı yaşanıyor.
Konuyla ilgili Rekabet Kurumundan da açıklama geldi. Rekabet Kurumu, son günlerde kırmızı et sektöründe yaşanan fiyat artışlarını yakın takibe aldı. Kurum uzmanları da kırmızı et piyasasına yönelik inceleme ve gözlem çalışması yürütmeye başladı.
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
- Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlali niteliğindeki bu davranışların tespiti halinde, ilgili teşebbüsler hakkında teşebbüslerin cirolarının yüzde 10’una varan idari para cezaları uygulanması söz konusu olabilecektir.
Peki et fiyatları ne kadar? Et fiyatlarında son durum ne? İşte zincir marketlerde et fiyatları