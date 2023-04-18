Et fiyatları ne kadar? Zincir marketlerde et fiyatlarında son durum ne?

Konuyla ilgili Rekabet Kurumundan da açıklama geldi. Rekabet Kurumu, son günlerde kırmızı et sektöründe yaşanan fiyat artışlarını yakın takibe aldı. Kurum uzmanları da kırmızı et piyasasına yönelik inceleme ve gözlem çalışması yürütmeye başladı.