Et fiyatlarına büyük zam
Et fiyatları durdurulamıyor. Son 2 ayda tam yüzde 50 artış gösterdi. Ankara Kasaplar Odası Başkanı Yalçındağ, artışı "Bir yılda olması gereken artış, 2 ayda oldu." sözleriyle değerlendirdi.
Et fiyatlarına yılbaşından bu yana yüzde 50 zam geldi. Fiyatlardaki artışa satıcı da tüketici de tepkili. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, "Bir yılda olması gereken artış, 2 ayda oldu" dedi.
8 bine yakın hayvan depremde öldü Deprem felaketinin yaşandığı bölgenin hayvancılık açısından önemli olduğunu ancak bu orandaki artış için gerekçe olamayacağını ifade eden Yalçındağ, "Resmi kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, 7-8 bin büyükbaş hayvan ölmüş. Ama bu böyle bir fiyat artışına neden olabilecek bir sayı değil. Orada kesim devam ediyor, kesim yapıp toptan et satışı devam ediyor. Birden bire bu fiyatlara çıkartılması bana göre kendine görev çıkarmak, başka bir izahı yok" dedi.
Tedarikçilere tepki gösteren Yalçındağ, şunları söyledi:
- Yılbaşından bu yana ne değişti? Tedarikçilere soruyoruz, onlar da 'Her hafta alışlarımıza zam geliyor.' yanıtını veriyor. Kesim fiyatlarına zam geldiğini, besici arkadaşların daha fazla fiyat istediğini, bunu da yansıtmak durumunda olduklarını söylüyorlar. Herkesi rahatsız ediyor, en çok da tüketici ve biz kasapları rahatsız ediyor.
8 BİNE YAKIN HAYVAN DEPREMDE ÖLDÜ
Yalçındağ deprem felaketinin et fiyatlarına etki ettiğini belirtti ve ekledi:
- Deprem felaketinin yaşandığı bölgenin hayvancılık açısından önemli olduğunu ancak bu orandaki artış için gerekçe olamayacağını ifade eden Yalçındağ, "Resmi kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, 7-8 bin büyükbaş hayvan ölmüş. Ama bu böyle bir fiyat artışına neden olabilecek bir sayı değil. Orada kesim devam ediyor, kesim yapıp toptan et satışı devam ediyor. Birden bire bu fiyatlara çıkartılması bana göre kendine görev çıkarmak, başka bir izahı yok" dedi.