Et ve Süt Kurumu'ndan beklenen ramazan kararı
Ramazan öncesi et piyasasındaki spekülasyonlar üzerine harekete geçen Et ve Süt Kurumu, fiyatları sabitledi. Buna göre kıymanın kilosu 140, kuşbaşının kilosu 150 lira olarak belirlendi. Etler 1'er kiloluk paketler halinde satılacak.
Ramazan öncesi et fiyatlarındaki hareketlilk, spekülasyonları da beraberinde getirdi. Bu durum üzerine harekete geçen Et ve Süt Kurumu (ESK) bir dizi yeni uygulamayı hayata geçirdi. Bu doğrultuda Tarım kredi Market zinciri mağazalarında fiyatlar sabitlendi.
KIYMA VE KUŞBAŞININ KİLOSU NE KADAR?
ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye genelinde Tarım Kredi Market zincirleri ile bir protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında bugünden başlayarak verdiğimiz ürünlerin miktarını aylık minimum 600 tona çıkararak, MAP (modifiye atmosfer paketleme) ambalajlı 1'er kilogramlık kıyma ve kuşbaşı vereceğiz. Kıymanın kilogramı 140 lira, kuşbaşının kilogramı da 150 liradan market raflarında satılacak" ifadelerini kullandı.
DİĞER ZİNCİR MARKETLERDE DE TAVAN FİYAT BELİRLENDİ
Kayhan, ramazandan aylar öncesinde tedbirlerini aldıklarını ve yurt dışından canlı kesimlik hayvan alımı ve karkas ithalatı için çalışma yaptıklarını anlattı. Kayhan, ayrıca İstanbul özelinde aldıkları bazı tedbirlere de değindi.
İstanbul'da daha önce kasap esnafına 72 bin kilogram, sanayiye 100 bin kilogram ve perakende zincir marketlere de 76 bin kilogram karkas et verdiklerini belirtti. Ancak gelen talebe istinaden yeni bir karar aldıklarını ifader ederek "İstanbul'da faaliyet gösteren ve kasap reyonu olan market zincirlerine karkas et vereceğiz. Onlar da ramazan ayı boyunca tüketicilerimize kıymayı 190 liradan, kuşbaşı eti de 210 liradan satacaklarını taahhüt ettiler. Bu program bugün itibariyle başlıyor" diye konuştu.
Kaynak: tgrthaber.com