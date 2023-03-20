Et ve Süt Kurumu'ndan beklenen ramazan kararı

İstanbul'da daha önce kasap esnafına 72 bin kilogram, sanayiye 100 bin kilogram ve perakende zincir marketlere de 76 bin kilogram karkas et verdiklerini belirtti. Ancak gelen talebe istinaden yeni bir karar aldıklarını ifader ederek "İstanbul'da faaliyet gösteren ve kasap reyonu olan market zincirlerine karkas et vereceğiz. Onlar da ramazan ayı boyunca tüketicilerimize kıymayı 190 liradan, kuşbaşı eti de 210 liradan satacaklarını taahhüt ettiler. Bu program bugün itibariyle başlıyor" diye konuştu.

Kaynak: tgrthaber.com