Etiketler Yüksek Sofralar Tatsız

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Süt ürünleri kahvaltı sofralarında et ise yemeklerde yeri alamıyor. Nedeni pahalılık. Günden güne gelen zamlar sofralardaki çeşitliliği azattı. Üstelik yeni yılda yeni zamlar da yolda.
Tezgahta zeytinin kilosu 150 liradan başlıyor 320 liraya kadar çıkıyor. Kaymak ve tulum peynirinin kilosu 400 lira, balın kilosu 350 liradan satılıyor.
Vatandaşın alım gücünün düşmesiyle satışların düştüğünü söyleyen esnaf, yılbaşından sonra şarküteri ürünlerine yüzde 60 ila 70 zam bekliyor.