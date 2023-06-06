Europower Enerji'den (EUPWR) dev anlaşma

Şirketin açıklaması şu şekilde oldu:

- Şirketimiz, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 06/06/2023 tarihinde gerçekleştirilen, ‘' İTM-445 Referanslı 154kV Karkamış TM(Gaziantep) Yapım İşi'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 118.713.550, -TL'dir. (Yüzonsekizmilyonyediyüzonüçbinbeşyüzelli, Türk Lirası)

İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.