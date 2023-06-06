Europower Enerji'den (EUPWR) dev anlaşma
Borsa İstanbul'da hareketli günler yaşanırken, şirketler iş anlaşmalarını duyurmaya devam ediyor. KAP'ta duyurulan habere göre, Europower Enerji firması, TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün açmış olduğu ihalede 1. olduğunu duyurdu.
Europower Enerji firması, TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün açmış olduğu ihalede 1. olduğunu bugün (06.06.2023) KAP’ta duyurdu. TEİAŞ’ın açtığı ihale işinin konusu İTM-445 Referanslı 154kV Karkamış TM (Gaziantep) Yapım İşi olarak adlandırılıyor. İhale bedeli 118.713.550 TL olarak görülmekte.
Şirketin açıklaması şu şekilde oldu:
- Şirketimiz, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 06/06/2023 tarihinde gerçekleştirilen, ‘' İTM-445 Referanslı 154kV Karkamış TM(Gaziantep) Yapım İşi'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 118.713.550, -TL'dir. (Yüzonsekizmilyonyediyüzonüçbinbeşyüzelli, Türk Lirası)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
EUROPOWER BORSADA BUGÜN (06.06.2023) NASIL?
BİST100 bugün 12:04 itibariyle 5433 puandan ve %1,12 artışla işlem görüyor iken, EUPWR hisseleri 92,20 TL fiyatından ve -%1,91 düşüş eğiliminde görünüyor.
EUROPOWER ENERJİ FİRMASININ FAALİYET KONUSU NEDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- Enerji ve elektrik sektöründe faaliyet göstermekte olup sektörde farklı standartlara uygun Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim ekipmanı ve malzemeleri üretmektedir. Kendi bünyesinde bulunan AR-GE merkezi ile faaliyet alanlarına ilişkin yeni ürünler tasarlayıp geliştirmektedir.