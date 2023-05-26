Europower Enerji'den (EUPWR) dev anlaşma

Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) firması yeni iş anlaşmasıı yaptı. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin ‘'CS23000084-2022 Havalı Hücre&Trafo Merkezi Çerçeve Alt Alımı'' konulu sözleşme daveti ile ilgili olarak açıklama bugün itibariyle duyurdu.

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Europower Enerji'den (EUPWR) dev anlaşma - Resim: 1 1 7

Europower Enerji firması bugün (26.05.2023) aldığı davette sözleşme bedelinin vergiler hariç 1.195.000, -USD (Birmilyonyüzdoksanbeşbin, Amerikan Doları), güncel baz USD/TL kuru ile vergiler hariç 23.876.100 TL tutarında olduğunu paylaştı. Ciro ve karlılığa olumlu etki yapacağı belirtildi.

Europower Enerji'den (EUPWR) dev anlaşma - Resim: 2 2 7

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

- Şirketimiz, BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.'den 29.05.2023 tarihinde imzalanmak üzere ‘'CS23000084-2022 HAVALI HÜCRE&TRAFO MERKEZİ ÇERÇEVE ALT ALIMI'' konulu iş için sözleşme daveti almıştır. Sözleşmenin bedeli vergiler hariç 1.195.000, -USD'dir. (Birmilyonyüzdoksanbeşbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli vergiler hariç 23.876.100, -TL'dir.).

Europower Enerji'den (EUPWR) dev anlaşma - Resim: 3 3 7

- Enerji ve elektrik sektöründe faaliyet göstermekte olup sektörde farklı standartlara uygun Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim ekipmanı ve malzemeleri üretmektedir. Kendi bünyesinde bulunan AR-GE merkezi ile faaliyet alanlarına ilişkin yeni ürünler tasarlayıp geliştirmektedir.

Europower Enerji'den (EUPWR) dev anlaşma - Resim: 4 4 7

Yenilenebilir Enerji alanlarında ise güneş enerjisi sektörü için konstrüksiyon, güneş paneli, depolama sistemleri, mesken ve küçük ticari isletme tipi paket güneş enerjisi çözümleri üretmektedir.