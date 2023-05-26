Europower Enerji'den (EUPWR) dev anlaşma

- Enerji ve elektrik sektöründe faaliyet göstermekte olup sektörde farklı standartlara uygun Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim ekipmanı ve malzemeleri üretmektedir. Kendi bünyesinde bulunan AR-GE merkezi ile faaliyet alanlarına ilişkin yeni ürünler tasarlayıp geliştirmektedir.