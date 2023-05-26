Europower Enerji'den (EUPWR) dev anlaşma
Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) firması yeni iş anlaşmasıı yaptı. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin ‘'CS23000084-2022 Havalı Hücre&Trafo Merkezi Çerçeve Alt Alımı'' konulu sözleşme daveti ile ilgili olarak açıklama bugün itibariyle duyurdu.
Europower Enerji firması bugün (26.05.2023) aldığı davette sözleşme bedelinin vergiler hariç 1.195.000, -USD (Birmilyonyüzdoksanbeşbin, Amerikan Doları), güncel baz USD/TL kuru ile vergiler hariç 23.876.100 TL tutarında olduğunu paylaştı. Ciro ve karlılığa olumlu etki yapacağı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
- Şirketimiz, BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.'den 29.05.2023 tarihinde imzalanmak üzere ‘'CS23000084-2022 HAVALI HÜCRE&TRAFO MERKEZİ ÇERÇEVE ALT ALIMI'' konulu iş için sözleşme daveti almıştır. Sözleşmenin bedeli vergiler hariç 1.195.000, -USD'dir. (Birmilyonyüzdoksanbeşbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli vergiler hariç 23.876.100, -TL'dir.).
- Enerji ve elektrik sektöründe faaliyet göstermekte olup sektörde farklı standartlara uygun Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim ekipmanı ve malzemeleri üretmektedir. Kendi bünyesinde bulunan AR-GE merkezi ile faaliyet alanlarına ilişkin yeni ürünler tasarlayıp geliştirmektedir.
Yenilenebilir Enerji alanlarında ise güneş enerjisi sektörü için konstrüksiyon, güneş paneli, depolama sistemleri, mesken ve küçük ticari isletme tipi paket güneş enerjisi çözümleri üretmektedir.