Europower (EUPWR) dev ihaleyi aldı
Europower Enerji firması, halka arzdan önce grup firması olan Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. (GESAN) üzerinden 22 Şubat 2023 tarihinde ihale ile ilgili bilgilendirmeyi yapmış olduğu ihaleyi üstlenen taraf olduğunu bugün (11.05.2023) duyurdu.
Europower Enerji firması, halka arzdan önce grup firması olan Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. (GESAN) üzerinden 22 Şubat 2023 tarihinde ihale ile ilgili bilgilendirmeyi yapmış olduğu ihaleyi üstlenen taraf olduğunu bugün (11.05.2023) duyurdu:
- İhaleyi Açan Taraf : TEİAŞ
- İşin adı : H.801 Referanslı 154kV (~62,09) km 1272 MCM İletkenli Derecik – Yüksekova EİH Teklif - Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi
- İşin Baz Bedeli :195,7 milyon TL
Şirketin açıklaması şu şekilde oldu:
- Şirketimizin halka arzı öncesi, grup firmamız Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. üzerinden 22.02.2023 tarihinde bildirimini yapmış olduğumuz
‘'H.801 Referanslı 154kV (~62,09) km 1272 MCM İletkenli Derecik – Yüksekova EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi'' konulu ihalenin uhdemizde kaldığı TEİAŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından bildirilmiştir.
İşin baz bedeli 195.715.058,20 -TL'dir. (Yüzdoksanbeşmilyonyediyüzonbeşbinellisekiz Türk Lirası, Yirmi Kuruş)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
EUROPOWER ENERJİ (EUPWR) ŞİRKETİNİN ORTAKLARI KİMLER, MERKEZİ NEREDE?
Europower Enerji şirketindeki çoğunluk payların sahibi 55,68 % hisse oranı ile Girişim Elektrik Sanayi (GESAN)’dir. %7,65 lik hissenin sahibi ise Muhittin Behiç Harmanlı’dır. Diğer hisselerin payı %36,67’dir.
Son iki sermaye artırımını şirket bedelsiz sermaye artırımı olarak ve Geçmiş Yıllar Karlarından karşılamıştır.
2020 yılında 25 milyon TL
2022 yılında 140 milyon TL
• Kuruluş tarihi : 2008
• Merkezi : Ankara
• BİST’teki Pazar : Yıldız Pazar
• Halka Arzı : Nisan 2023
• Halka Açıklık Oranı : % 27,27