Europower (EUPWR) dev ihaleyi aldı

Europower Enerji firması, halka arzdan önce grup firması olan Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. (GESAN) üzerinden 22 Şubat 2023 tarihinde ihale ile ilgili bilgilendirmeyi yapmış olduğu ihaleyi üstlenen taraf olduğunu bugün (11.05.2023) duyurdu:

- İhaleyi Açan Taraf : TEİAŞ

- İşin adı : H.801 Referanslı 154kV (~62,09) km 1272 MCM İletkenli Derecik – Yüksekova EİH Teklif - Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi

- İşin Baz Bedeli :195,7 milyon TL