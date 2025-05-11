Ev alacaklar dikkat! 10 yıl vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken ne kadar ödeyecek?

Konut piyasasında yaşanan hareketlilik kredi taleplerini artırdı. Bankalar faiz oranlarını güncellerken, 2 milyon TL’lik konut kredisinin 10 yıl vadede geri ödeme tutarı dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Ev alacaklar dikkat! 10 yıl vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 1

Mayıs 2025 itibarıyla konut piyasasında yaşanan canlanma, kredi başvurularına da doğrudan yansıdı. Artan talep karşısında bankalar, konut kredisi faiz oranlarında yeni güncellemeler yaptı.

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Ev alacaklar dikkat! 10 yıl vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 2

Faiz oranları, bankadan bankaya değişmekle birlikte, en düşük yüzde 2,59 seviyesine çekilirken, en yüksek oran ise yüzde 5,89’a kadar yükseldi.

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Ev alacaklar dikkat! 10 yıl vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 3

2 MİLYON TL KREDİ İÇİN GERİ ÖDEME TUTARI NE KADAR?

İşte 10 yıl (120 ay) vadeli 2 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksit ve geri ödeme tutarı:

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Ev alacaklar dikkat! 10 yıl vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı %3,10
Aylık Taksit 63.631,67 TL
Toplam Ödeme 7.668.560 TL

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Ev alacaklar dikkat! 10 yıl vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 5

YAPIKREDİ

Faiz Oranı %3,45
Aylık Taksit 70.198,59 TL
Toplam Ödeme 8.452.404 TL

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Ev alacaklar dikkat! 10 yıl vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 6

HALKBANK

Faiz Oranı %2,59
Aylık Taksit 54.325,82 TL
Toplam Ödeme 6.550.673 TL

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Ev alacaklar dikkat! 10 yıl vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 7

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %3,17
Aylık Taksit 64.934,85 TL
Toplam Ödeme 7.828.632 TL

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Ev alacaklar dikkat! 10 yıl vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 8

İŞ BANKASI

Faiz Oranı %3,10
Aylık Taksi 63.631,67 TL
Toplam Ödeme 7.672.500 TL

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Ev alacaklar dikkat! 10 yıl vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 9

VAKIFBANK

Faiz Oranı %3,09
Aylık Taksit 63.445,96 TL
Toplam Ödeme 7.643.015 TL

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Ev alacaklar dikkat! 10 yıl vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 10

KUVEYTTÜRK

Kâr Payı Oranı %3,30
Aylık Taksit 67.369,06 TL
Toplam Ödeme 8.112.861 TL

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Ev alacaklar dikkat! 10 yıl vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 11

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı %3,54
Aylık Taksit 71.906,08 TL
Toplam Ödeme 8.651.979 TL

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Ev alacaklar dikkat! 10 yıl vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 12

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı %3,09
Aylık Taksit 63.445,96 TL
Toplam Ödeme 7.637.215 TL

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Ev alacaklar dikkat! 10 yıl vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 13

TEB 

Faiz Oranı %3,15
Aylık Taksit 64.561,96 TL
Toplam Ödeme 7.777.475 TL

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Ev alacaklar dikkat! 10 yıl vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 14

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı %3,29
Aylık Taksit 67.181,19 TL
Toplam Ödeme 8.080.042 TL

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Ev alacaklar dikkat! 10 yıl vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 15

DENİZBANK

Faiz Oranı %3,81
Aylık Taksit 77.067,30 TL
Toplam Ödeme 9.271.776 TL

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Ev alacaklar dikkat! 10 yıl vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 16

ŞEKERBANK

Faiz Oranı %5,89
Aylık Taksit 117.922,74 TL
Toplam Ödeme14.173.028 TL

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