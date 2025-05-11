Ev alacaklar dikkat! 10 yıl vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken ne kadar ödeyecek?
Konut piyasasında yaşanan hareketlilik kredi taleplerini artırdı. Bankalar faiz oranlarını güncellerken, 2 milyon TL’lik konut kredisinin 10 yıl vadede geri ödeme tutarı dikkat çekici seviyelere ulaştı.
Mayıs 2025 itibarıyla konut piyasasında yaşanan canlanma, kredi başvurularına da doğrudan yansıdı. Artan talep karşısında bankalar, konut kredisi faiz oranlarında yeni güncellemeler yaptı.
Faiz oranları, bankadan bankaya değişmekle birlikte, en düşük yüzde 2,59 seviyesine çekilirken, en yüksek oran ise yüzde 5,89’a kadar yükseldi.
2 MİLYON TL KREDİ İÇİN GERİ ÖDEME TUTARI NE KADAR?
İşte 10 yıl (120 ay) vadeli 2 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksit ve geri ödeme tutarı:
AKBANK
Faiz Oranı %3,10
Aylık Taksit 63.631,67 TL
Toplam Ödeme 7.668.560 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı %3,45
Aylık Taksit 70.198,59 TL
Toplam Ödeme 8.452.404 TL
HALKBANK
Faiz Oranı %2,59
Aylık Taksit 54.325,82 TL
Toplam Ödeme 6.550.673 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %3,17
Aylık Taksit 64.934,85 TL
Toplam Ödeme 7.828.632 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı %3,10
Aylık Taksi 63.631,67 TL
Toplam Ödeme 7.672.500 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı %3,09
Aylık Taksit 63.445,96 TL
Toplam Ödeme 7.643.015 TL
KUVEYTTÜRK
Kâr Payı Oranı %3,30
Aylık Taksit 67.369,06 TL
Toplam Ödeme 8.112.861 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı %3,54
Aylık Taksit 71.906,08 TL
Toplam Ödeme 8.651.979 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı %3,09
Aylık Taksit 63.445,96 TL
Toplam Ödeme 7.637.215 TL
TEB
Faiz Oranı %3,15
Aylık Taksit 64.561,96 TL
Toplam Ödeme 7.777.475 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı %3,29
Aylık Taksit 67.181,19 TL
Toplam Ödeme 8.080.042 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %3,81
Aylık Taksit 77.067,30 TL
Toplam Ödeme 9.271.776 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı %5,89
Aylık Taksit 117.922,74 TL
Toplam Ödeme14.173.028 TL