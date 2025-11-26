Ev almak hayal mi oldu? 500 bin TL konut kredisinin 10 yıllık ödemesi dudak uçuklatıyor
Bankaların 120 ay vadeli konut kredilerinde 500 bin TL için belirlediği faiz oranları ve geri ödeme tutarları belli oldu. Aylık taksitler ve toplam ödeme rakamları şaşkına çevirdi.
500 bin TL konut kredisi çekmek isteyenler için 10 yıl vadeli güncel faiz oranları ve ödeme planları netleşti.
İşte banka banka geri ödeme tutarları...
Akbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.711.902 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,74
Aylık Taksit: 14.256,23 TL
Toplam Ödeme: 1.730.247 TL
Albaraka Türk
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 14.301,52 TL
Toplam Ödeme: 1.738.552 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.767.163 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,79
Ayllık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.767.813 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.759.937 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 14.574,01 TL
Toplam Ödeme: 1.772.091 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,08
Aylık Taksit: 15.815,09 TL
Toplam Ödeme: 1.914.010 TL
ING
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 17.976,52 TL
Toplam Ödeme: 2.177.366 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.700.892 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.705.642 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.708.617 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.748.663 TL
TEB
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 14.756,37 TL
Toplam Ödeme: 1.794.540 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 14.939,27 TL
Toplam Ödeme: 1.812.872 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 16.327,05 TL
Toplam Ödeme: 1.976.346 TL