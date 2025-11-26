Ev almak hayal mi oldu? 500 bin TL konut kredisinin 10 yıllık ödemesi dudak uçuklatıyor

Bankaların 120 ay vadeli konut kredilerinde 500 bin TL için belirlediği faiz oranları ve geri ödeme tutarları belli oldu. Aylık taksitler ve toplam ödeme rakamları şaşkına çevirdi.

500 bin TL konut kredisi çekmek isteyenler için 10 yıl vadeli güncel faiz oranları ve ödeme planları netleşti.

İşte banka banka geri ödeme tutarları...

Akbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.711.902 TL

Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,74
Aylık Taksit: 14.256,23 TL
Toplam Ödeme: 1.730.247 TL

Albaraka Türk
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 14.301,52 TL
Toplam Ödeme: 1.738.552 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.767.163 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,79
Ayllık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.767.813 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.759.937 TL

Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 14.574,01 TL
Toplam Ödeme: 1.772.091 TL

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,08
Aylık Taksit: 15.815,09 TL
Toplam Ödeme: 1.914.010 TL

ING
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 17.976,52 TL
Toplam Ödeme: 2.177.366 TL

QNB
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.700.892 TL

VakıfBank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.705.642 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.708.617 TL

Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.748.663 TL

TEB
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 14.756,37 TL
Toplam Ödeme: 1.794.540 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 14.939,27 TL
Toplam Ödeme: 1.812.872 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 16.327,05 TL
Toplam Ödeme: 1.976.346 TL

konut kredisi