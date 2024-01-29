Ev hanımlarına müjde! Prim desteği geliyor! Bakan destek için tarih verdi!
Ev hanımlarına prim uygulaması başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ev hanımlarına prim verilmesi uygulaması konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan bu uygulamanın orta vadede bunu uygulamaya koyma hedefinde olduklarını söylendi.
AK Parti'nin seçim vaatlerinden biriydi. Ev hanımlarına, prim desteği verilmesi için çalışma başlatıldı. Açıklamayı, Kanal 7 yayınına konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı.
Ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliğiyle ilgili düzenleme hazırlıklarına yönelik soru üzerine Işıkhan, şunları söyledi:
"Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını da özellikle vurgulamak isterim. Hedefimiz orta vadede bunu uygulamaya aktarmak olacak."
Işıkhan, BAĞ-KUR'ların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruyu, şu şekilde yanıtladı:
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz."
Bakan sözlerine şöyle devam etti:
"Burada tabii ki BAĞ-KUR'ların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz."