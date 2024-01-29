Ev hanımlarına müjde! Prim desteği geliyor! Bakan destek için tarih verdi!

Bakan sözlerine şöyle devam etti:

"Burada tabii ki BAĞ-KUR'ların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz."