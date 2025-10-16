Ev hayali artık daha pahalı: 1 milyon TL konut kredisi 60 ayda kaça mal oluyor?

Ev sahibi olmanın maliyeti hızla artıyor. 1.000.000 TL tutarında 60 ay vadeli konut kredilerinde faiz oranları %2,69’dan %4,29’a kadar yükseliyor. Aradaki fark ise 5 yılda tam 770 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte en uygun faizli kredi veren bankalar ve toplam ödeme tutarları…

Ev hayali artık daha pahalı: 1 milyon TL konut kredisi 60 ayda kaça mal oluyor? - Resim: 1

Faizlerin yüksek seyrettiği dönemde ev sahibi olmak isteyenlerin en çok merak ettiği soru:

“1 milyon TL konut kredisi alırsam, 5 yıl sonunda ne kadar öderim?”

Ev hayali artık daha pahalı: 1 milyon TL konut kredisi 60 ayda kaça mal oluyor? - Resim: 2

İşte bankalara göre 1.000.000 TL – 60 ay vadeli konut kredisi karşılaştırması:

Ev hayali artık daha pahalı: 1 milyon TL konut kredisi 60 ayda kaça mal oluyor? - Resim: 3

QNB Finansbank – Standart Mortgage
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 33.767,72 TL
Toplam Ödeme: 2.044.853 TL

Ev hayali artık daha pahalı: 1 milyon TL konut kredisi 60 ayda kaça mal oluyor? - Resim: 4

Vakıf Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 33.767,72 TL
Toplam Ödeme: 2.048.063 TL

Ev hayali artık daha pahalı: 1 milyon TL konut kredisi 60 ayda kaça mal oluyor? - Resim: 5

Dünya Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 33.767,72 TL
Toplam Ödeme: 2.054.606 TL

Ev hayali artık daha pahalı: 1 milyon TL konut kredisi 60 ayda kaça mal oluyor? - Resim: 6

Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 33.842,92 TL
Toplam Ödeme: 2.057.150 TL

Ev hayali artık daha pahalı: 1 milyon TL konut kredisi 60 ayda kaça mal oluyor? - Resim: 7

Albaraka Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 34.220,02 TL
Toplam Ödeme: 2.068.461 TL

Ev hayali artık daha pahalı: 1 milyon TL konut kredisi 60 ayda kaça mal oluyor? - Resim: 8

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 34.523,03 TL
Toplam Ödeme: 2.102.141 TL

Ev hayali artık daha pahalı: 1 milyon TL konut kredisi 60 ayda kaça mal oluyor? - Resim: 9

İş Bankası – Ev Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 34.523,03 TL
Toplam Ödeme: 2.103.081 TL

Ev hayali artık daha pahalı: 1 milyon TL konut kredisi 60 ayda kaça mal oluyor? - Resim: 10

Garanti BBVAKonut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 34.523,03 TL
Toplam Ödeme: 2.102.831 TL

Ev hayali artık daha pahalı: 1 milyon TL konut kredisi 60 ayda kaça mal oluyor? - Resim: 11

Kuveyt Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 34.674,98 TL
Toplam Ödeme: 2.105.084 TL

Ev hayali artık daha pahalı: 1 milyon TL konut kredisi 60 ayda kaça mal oluyor? - Resim: 12

Ziraat Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 35.285,70 TL
Toplam Ödeme: 2.130.342 TL

Ev hayali artık daha pahalı: 1 milyon TL konut kredisi 60 ayda kaça mal oluyor? - Resim: 13

Yapı Kredi – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,90
Aylık Taksit: 35.362,37 TL
Toplam Ödeme: 2.145.316 TL

Ev hayali artık daha pahalı: 1 milyon TL konut kredisi 60 ayda kaça mal oluyor? - Resim: 14

Alternatif Bank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 36.055,58 TL
Toplam Ödeme: 2.176.634 TL

Ev hayali artık daha pahalı: 1 milyon TL konut kredisi 60 ayda kaça mal oluyor? - Resim: 15

TEB (Türk Ekonomi Bankası) – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 36.910,59 TL
Toplam Ödeme: 2.240.011 TL

Ev hayali artık daha pahalı: 1 milyon TL konut kredisi 60 ayda kaça mal oluyor? - Resim: 16

Ziraat Bankası – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 37.616,37 TL
Toplam Ödeme: 2.275.682 TL

Ev hayali artık daha pahalı: 1 milyon TL konut kredisi 60 ayda kaça mal oluyor? - Resim: 17

DenizBank – Mortgage Kredisi
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 42.621,44 TL
Toplam Ödeme: 2.575.986 TL

