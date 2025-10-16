Ev hayali artık daha pahalı: 1 milyon TL konut kredisi 60 ayda kaça mal oluyor?
Ev sahibi olmanın maliyeti hızla artıyor. 1.000.000 TL tutarında 60 ay vadeli konut kredilerinde faiz oranları %2,69’dan %4,29’a kadar yükseliyor. Aradaki fark ise 5 yılda tam 770 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte en uygun faizli kredi veren bankalar ve toplam ödeme tutarları…
Faizlerin yüksek seyrettiği dönemde ev sahibi olmak isteyenlerin en çok merak ettiği soru:
“1 milyon TL konut kredisi alırsam, 5 yıl sonunda ne kadar öderim?”
İşte bankalara göre 1.000.000 TL – 60 ay vadeli konut kredisi karşılaştırması:
QNB Finansbank – Standart Mortgage
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 33.767,72 TL
Toplam Ödeme: 2.044.853 TL
Vakıf Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 33.767,72 TL
Toplam Ödeme: 2.048.063 TL
Dünya Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 33.767,72 TL
Toplam Ödeme: 2.054.606 TL
Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 33.842,92 TL
Toplam Ödeme: 2.057.150 TL
Albaraka Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 34.220,02 TL
Toplam Ödeme: 2.068.461 TL
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 34.523,03 TL
Toplam Ödeme: 2.102.141 TL
İş Bankası – Ev Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 34.523,03 TL
Toplam Ödeme: 2.103.081 TL
Garanti BBVA – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 34.523,03 TL
Toplam Ödeme: 2.102.831 TL
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 34.674,98 TL
Toplam Ödeme: 2.105.084 TL
Ziraat Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 35.285,70 TL
Toplam Ödeme: 2.130.342 TL
Yapı Kredi – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,90
Aylık Taksit: 35.362,37 TL
Toplam Ödeme: 2.145.316 TL
Alternatif Bank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 36.055,58 TL
Toplam Ödeme: 2.176.634 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası) – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 36.910,59 TL
Toplam Ödeme: 2.240.011 TL
Ziraat Bankası – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 37.616,37 TL
Toplam Ödeme: 2.275.682 TL
DenizBank – Mortgage Kredisi
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 42.621,44 TL
Toplam Ödeme: 2.575.986 TL