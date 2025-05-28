Ev hayali kuranlar dikkat! 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödeme tablosu ortaya çıktı
Konut fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı 2025 yılında, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar gözlerini konut kredilerine çevirdi. Bankaların güncel faiz oranlarıyla 1 milyon TL’lik kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları hesaplandı. Aradaki fark dudak uçuklatıyor!
2025 yılı itibarıyla artan inşaat maliyetleri ve arz-talep dengesizliği nedeniyle konut fiyatları birçok şehirde tarihi zirveleri görmeye devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi ise çözümü bankalardan konut kredisi çekmekte buluyor.
Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın para politikası kararları doğrultusunda yükselen faiz oranları, konut kredilerinin geri ödeme maliyetlerini katladı.
İşte 5 yıl vadeli (60 ay) 1 milyon TL’lik bir konut kredisinin bankalara göre aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları:
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Aylık Taksit: 32 bin 654 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 935 bin 51 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 3,10
Aylık Taksit: 31 bin 815 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 849 bin 600 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,23
Aylık Taksit: 33 bin 28 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 979 bin 928 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 3,64
Aylık Taksit: 36 bin 905 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 428 bin 663 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,51
Aylık Taksit: 35 bin 668 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 296 bin 729 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 3,05
Aylık Taksit: 31 bin 352 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 785 bin 829 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 3,10
Aylık Taksit: 31 bin 815 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 849 bin 600 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Taksit: 31 bin 772 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 825 bin 547 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 2,95
Aylık Taksit: 30 bin 429 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 679 bin 268 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,79
Aylık Taksit: 38 bin 342 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 615 bin 989 TL