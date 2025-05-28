Ev hayali kuranlar dikkat! 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödeme tablosu ortaya çıktı

2025 yılı itibarıyla artan inşaat maliyetleri ve arz-talep dengesizliği nedeniyle konut fiyatları birçok şehirde tarihi zirveleri görmeye devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi ise çözümü bankalardan konut kredisi çekmekte buluyor.