Ev hayali kuranlar dikkat! 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödeme tablosu ortaya çıktı

Konut fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı 2025 yılında, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar gözlerini konut kredilerine çevirdi. Bankaların güncel faiz oranlarıyla 1 milyon TL’lik kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları hesaplandı. Aradaki fark dudak uçuklatıyor!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Ev hayali kuranlar dikkat! 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödeme tablosu ortaya çıktı - Resim: 1

2025 yılı itibarıyla artan inşaat maliyetleri ve arz-talep dengesizliği nedeniyle konut fiyatları birçok şehirde tarihi zirveleri görmeye devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi ise çözümü bankalardan konut kredisi çekmekte buluyor.

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Ev hayali kuranlar dikkat! 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödeme tablosu ortaya çıktı - Resim: 2

Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın para politikası kararları doğrultusunda yükselen faiz oranları, konut kredilerinin geri ödeme maliyetlerini katladı. 

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Ev hayali kuranlar dikkat! 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödeme tablosu ortaya çıktı - Resim: 3

İşte 5 yıl vadeli (60 ay) 1 milyon TL’lik bir konut kredisinin bankalara göre aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları: 

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Ev hayali kuranlar dikkat! 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödeme tablosu ortaya çıktı - Resim: 4

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 3,19

Aylık Taksit: 32 bin 654 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 935 bin 51 TL

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Ev hayali kuranlar dikkat! 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödeme tablosu ortaya çıktı - Resim: 5

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 3,10

Aylık Taksit: 31 bin 815 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 849 bin 600 TL

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Ev hayali kuranlar dikkat! 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödeme tablosu ortaya çıktı - Resim: 6

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,23

Aylık Taksit: 33 bin 28 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 979 bin 928 TL

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Ev hayali kuranlar dikkat! 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödeme tablosu ortaya çıktı - Resim: 7

ING

Faiz Oranı: Yüzde 3,64

Aylık Taksit: 36 bin 905 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 428 bin 663 TL

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Ev hayali kuranlar dikkat! 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödeme tablosu ortaya çıktı - Resim: 8

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,51

Aylık Taksit: 35 bin 668 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 296 bin 729 TL

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Ev hayali kuranlar dikkat! 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödeme tablosu ortaya çıktı - Resim: 9

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 3,05

Aylık Taksit: 31 bin 352 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 785 bin 829 TL

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Ev hayali kuranlar dikkat! 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödeme tablosu ortaya çıktı - Resim: 10

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 3,10

Aylık Taksit: 31 bin 815 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 849 bin 600 TL

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Ev hayali kuranlar dikkat! 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödeme tablosu ortaya çıktı - Resim: 11

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Taksit: 31 bin 772 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 825 bin 547 TL

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Ev hayali kuranlar dikkat! 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödeme tablosu ortaya çıktı - Resim: 12

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 2,95

Aylık Taksit: 30 bin 429 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 679 bin 268 TL

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Ev hayali kuranlar dikkat! 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödeme tablosu ortaya çıktı - Resim: 13

VAKIFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,79

Aylık Taksit: 38 bin 342 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 615 bin 989 TL

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