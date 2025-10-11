Ev kredisi çekmeden önce bakın! Aynı krediye bankadan bankaya yüzbinlerce TL fark
Konut kredisi faizleri el yakıyor! 2025 Ekim ayı itibarıyla 500 bin TL kredi çeken vatandaş 60 ay vadede bankaya 1 milyon TL’den fazla ödeme yapıyor. İşte hangi banka, ne kadar faiz ve taksit uyguluyor...
Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, son faiz artışlarıyla birlikte adeta şok yaşadı. 2025 Ekim ayı itibarıyla bankalar konut kredisi faizlerini %2,69 ile %4,29 arasında değişen oranlarda uygulamaya başladı.
İşte hangi banka, ne kadar faiz ve taksit uyguluyor...
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 16.883 TL
Toplam Ödeme: 1.029.321 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 16.921 TL
Toplam Ödeme: 1.039.362 TL
Dünya Katılım Bankası
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 17.110 TL
Toplam Ödeme: 1.052.644 TL
Albaraka Türk Katılım Bankası
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 17.110 TL
Toplam Ödeme: 1.039.360 TL
Akbank
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.261 TL
Toplam Ödeme: 1.063.951 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.261 TL
Toplam Ödeme: 1.064.641 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.261 TL
Toplam Ödeme: 1.064.891 TL
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 17.337 TL
Toplam Ödeme: 1.062.334 TL
Yapı Kredi Bankası
Faiz Oranı: %2,90
Aylık Taksit: 17.681 TL
Toplam Ödeme: 1.081.944 TL
Ziraat Katılım Bankası
Kâr Payı Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 17.642 TL
Toplam Ödeme: 1.069.271 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 18.027 TL
Toplam Ödeme: 1.092.467 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 18.455 TL
Toplam Ödeme: 1.130.194 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 18.808 TL
Toplam Ödeme: 1.144.690 TL
Türkiye Finans Katılım Bankası
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 19.402 TL
Toplam Ödeme: 1.180.343 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %3,67
Aylık Taksit: 20.735 TL
Toplam Ödeme: 1.260.310 TL