Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?
20 Temmuz 2025 itibarıyla konut kredisi faiz oranlarında sınırlı bir düşüş yaşandı. En düşük faiz oranı yüzde 2.89’a gerilerken, 2 milyon TL’lik 10 yıl vadeli konut kredisi için geri ödeme planı da netleşti. Banka banka güncel oranlar ve aylık taksit tutarları belli oldu.
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği konut kredisi faiz oranlarında 20 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla güncelleme yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte bankaların sunduğu konut kredilerinde en düşük faiz oranı yüzde 2.89 seviyesine geriledi.
Yüzde 3.00’ün üzerinde faiz uygulayan bazı bankalarda da oranlarda küçük çaplı indirimler görüldü. Bu gelişme, özellikle uzun vadeli kredi kullanmayı planlayan tüketiciler için aylık taksitlerde belirgin farklar yaratabiliyor.
Haber Global’e göre, 2 milyon TL için bankaların uyguladığı konut kredisi faiz oranları şöyle:
AKBANK
Faiz Oranı%2,89
Aylık Taksit59.757,08 TL
Toplam Ödeme 7.203.609 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 3,12
Toplam Ödeme 7.716.864 TL
Aylık Taksit 64.003 TL
KUVEYTTÜRK
Kâr Payı Oranı %2,99
Aylık Taksit 61.595,32 TL
Toplam Ödeme 7.420.012 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı %3,05
Aylık Taksit 62.704,27 TL
Toplam Ödeme 7.553.086 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı %3,10
Aylık Taksit 63.631,67 TL
Toplam Ödeme 7.672.500 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı %3,10
Aylık Taksit 63.631,67 TL
Toplam Ödeme 7.662.800 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı %3,49
Aylık Taksit 70.956,61 TL
Toplam Ödeme 8.538.043 TL
ING
Faiz Oranı %3,74
Aylık Taksit 75.724,03 TL
Toplam Ödeme 9.113.667 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 3,09
Toplam Ödeme 7.634.840 TL
Aylık Taksit 63.446
TEB
Faiz Oranı % 3,15
Toplam Ödeme 7.768.913 TL
Aylık Taksit 64.562 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 3,19
Toplam Ödeme 7.859.542 TL
Aylık Taksit 65.308 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 3,23
Toplam Ödeme 7.949.296 TL
Aylık Taksit 66.056 TL