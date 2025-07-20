Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?

20 Temmuz 2025 itibarıyla konut kredisi faiz oranlarında sınırlı bir düşüş yaşandı. En düşük faiz oranı yüzde 2.89’a gerilerken, 2 milyon TL’lik 10 yıl vadeli konut kredisi için geri ödeme planı da netleşti. Banka banka güncel oranlar ve aylık taksit tutarları belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 1

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği konut kredisi faiz oranlarında 20 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla güncelleme yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte bankaların sunduğu konut kredilerinde en düşük faiz oranı yüzde 2.89 seviyesine geriledi.

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 2

Yüzde 3.00’ün üzerinde faiz uygulayan bazı bankalarda da oranlarda küçük çaplı indirimler görüldü. Bu gelişme, özellikle uzun vadeli kredi kullanmayı planlayan tüketiciler için aylık taksitlerde belirgin farklar yaratabiliyor.

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 3

Haber Global’e göre, 2 milyon TL için bankaların uyguladığı konut kredisi faiz oranları şöyle:

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı%2,89
Aylık Taksit59.757,08 TL
Toplam Ödeme 7.203.609 TL

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 5

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 3,12
Toplam Ödeme 7.716.864 TL
Aylık Taksit 64.003 TL

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 6

KUVEYTTÜRK

Kâr Payı Oranı %2,99
Aylık Taksit 61.595,32 TL
Toplam Ödeme 7.420.012 TL

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 7

YAPIKREDİ

Faiz Oranı %3,05
Aylık Taksit 62.704,27 TL
Toplam Ödeme 7.553.086 TL

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 8

İŞ BANKASI

Faiz Oranı %3,10
Aylık Taksit 63.631,67 TL
Toplam Ödeme 7.672.500 TL

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 9

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı %3,10
Aylık Taksit 63.631,67 TL
Toplam Ödeme 7.662.800 TL

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 10

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı %3,49
Aylık Taksit 70.956,61 TL
Toplam Ödeme 8.538.043 TL

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 11

ING

Faiz Oranı %3,74
Aylık Taksit 75.724,03 TL
Toplam Ödeme 9.113.667 TL

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 12

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 3,09
Toplam Ödeme 7.634.840 TL
Aylık Taksit 63.446 

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 13

TEB

Faiz Oranı % 3,15
Toplam Ödeme 7.768.913 TL
Aylık Taksit 64.562 TL

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 14

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 3,19
Toplam Ödeme 7.859.542 TL
Aylık Taksit 65.308 TL

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek? - Resim: 15

HALKBANK

Faiz Oranı % 3,23
Toplam Ödeme 7.949.296 TL
Aylık Taksit 66.056 TL

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konut kredisi