Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 500 bin TL’lik 120 ay vadeli konut kredisinde aylık taksitler ne kadar?
Bankaların güncel faiz oranları açıklandı. İşte banka banka 500 bin TL konut kredisinin geri ödeme tutarları...
Yükselen faiz oranları, ev sahibi olmak isteyenlerin kredi maliyetlerini doğrudan etkiliyor. 500 bin TL’lik 10 yıl vadeli bir konut kredisinde bankalara göre aylık taksitler ve toplam ödeme tutarları değişiklik gösteriyor.
İşte banka banka aylık taksitler:
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.711.902 TL
QNB – Standart Mortgage
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.699.932 TL
Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 14.075,45 TL
Toplam Ödeme: 1.713.129 TL
Albaraka Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 14.301,52 TL
Toplam Ödeme: 1.728.942 TL
İş Bankası – Ev Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.767.163 TL
Vakıf Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.757.463 TL
Garanti BBVA – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.766.913 TL
VakıfBank – SarıPanjur Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.759.963 TL
TEB – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 14.756,37 TL
Toplam Ödeme: 1.793.640 TL
Alternatif Bank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 14.939,27 TL
Toplam Ödeme: 1.803.512 TL
Yapı Kredi – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 14.939,27 TL
Toplam Ödeme: 1.813.786 TL
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 14.574,01 TL
Toplam Ödeme: 1.770.966 TL
Ziraat Bankası – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 16.327,05 TL
Toplam Ödeme: 1.975.446 TL
ING – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 17.976,52 TL
Toplam Ödeme: 2.176.466 TL
Şekerbank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 18.166,79 TL
Toplam Ödeme: 2.196.214 TL
DenizBank – Mortgage Kredisi
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 19.266,82 TL
Toplam Ödeme: 2.328.218 TL
ICBC Turkey – Yeni Evim Kredisi
Faiz Oranı: %4,17
Aylık Taksit: 21.006,04 TL
Toplam Ödeme: 2.537.008 TL