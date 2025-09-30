Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 500 bin TL’lik 120 ay vadeli konut kredisinde aylık taksitler ne kadar?

Bankaların güncel faiz oranları açıklandı. İşte banka banka 500 bin TL konut kredisinin geri ödeme tutarları...

Yükselen faiz oranları, ev sahibi olmak isteyenlerin kredi maliyetlerini doğrudan etkiliyor. 500 bin TL’lik 10 yıl vadeli bir konut kredisinde bankalara göre aylık taksitler ve toplam ödeme tutarları değişiklik gösteriyor.

İşte banka banka aylık taksitler:

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.711.902 TL

QNB – Standart Mortgage

Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.699.932 TL

Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 14.075,45 TL
Toplam Ödeme: 1.713.129 TL

Albaraka Türk – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 14.301,52 TL
Toplam Ödeme: 1.728.942 TL

İş Bankası – Ev Kredisi

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.767.163 TL

Vakıf Katılım – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.757.463 TL

Garanti BBVA – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.766.913 TL

VakıfBank – SarıPanjur Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.759.963 TL

TEB – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 14.756,37 TL
Toplam Ödeme: 1.793.640 TL

Alternatif Bank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 14.939,27 TL
Toplam Ödeme: 1.803.512 TL

Yapı Kredi – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 14.939,27 TL
Toplam Ödeme: 1.813.786 TL

Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 14.574,01 TL
Toplam Ödeme: 1.770.966 TL

Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 16.327,05 TL
Toplam Ödeme: 1.975.446 TL

ING – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 17.976,52 TL
Toplam Ödeme: 2.176.466 TL

Şekerbank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 18.166,79 TL
Toplam Ödeme: 2.196.214 TL

DenizBank – Mortgage Kredisi

Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 19.266,82 TL
Toplam Ödeme: 2.328.218 TL

ICBC Turkey – Yeni Evim Kredisi

Faiz Oranı: %4,17
Aylık Taksit: 21.006,04 TL
Toplam Ödeme: 2.537.008 TL

