Ev sahibi olmak pahalıya patlıyor! İşte 12 ay vadeli 500 bin TL konut kredisinin geri ödeme tutarları

Konut kredisi maliyetleri zirveye çıktı. 500 bin TL’lik 12 ay vadeli kredide aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarı vatandaşın bütçesini zorluyor. İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Ev sahibi olmak pahalıya patlıyor! İşte 12 ay vadeli 500 bin TL konut kredisinin geri ödeme tutarları - Resim: 1

Bankaların konut kredisi faiz oranlarındaki artış, kısa vadeli borçlanmalarda bile yüksek maliyetleri beraberinde getirdi. 

1 8
Ev sahibi olmak pahalıya patlıyor! İşte 12 ay vadeli 500 bin TL konut kredisinin geri ödeme tutarları - Resim: 2

İşte banka banka 500 bin TL’nin 12 ay vadeli geri ödeme tutarları: 

2 8
Ev sahibi olmak pahalıya patlıyor! İşte 12 ay vadeli 500 bin TL konut kredisinin geri ödeme tutarları - Resim: 3

ING

Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 18.931,01 TL
Toplam Ödeme: 2.291.005 TL

3 8
Ev sahibi olmak pahalıya patlıyor! İşte 12 ay vadeli 500 bin TL konut kredisinin geri ödeme tutarları - Resim: 4

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.757.463 TL

4 8
Ev sahibi olmak pahalıya patlıyor! İşte 12 ay vadeli 500 bin TL konut kredisinin geri ödeme tutarları - Resim: 5

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 15.398,83 TL
Toplam Ödeme: 1.876.809 TL

5 8
Ev sahibi olmak pahalıya patlıyor! İşte 12 ay vadeli 500 bin TL konut kredisinin geri ödeme tutarları - Resim: 6

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 15.398,83 TL
Toplam Ödeme: 1.868.933 TL

6 8
Ev sahibi olmak pahalıya patlıyor! İşte 12 ay vadeli 500 bin TL konut kredisinin geri ödeme tutarları - Resim: 7

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 15.676,07 TL
Toplam Ödeme: 1.910.328 TL

7 8
Ev sahibi olmak pahalıya patlıyor! İşte 12 ay vadeli 500 bin TL konut kredisinin geri ödeme tutarları - Resim: 8

Türkiye Finans

Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 17.030,38 TL
Toplam Ödeme: 2.059.395 TL

8 8
konut kredisi