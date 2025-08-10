Ev sahibi olmak pahalıya patlıyor! İşte 12 ay vadeli 500 bin TL konut kredisinin geri ödeme tutarları
Konut kredisi maliyetleri zirveye çıktı. 500 bin TL’lik 12 ay vadeli kredide aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarı vatandaşın bütçesini zorluyor. İşte detaylar…
Bankaların konut kredisi faiz oranlarındaki artış, kısa vadeli borçlanmalarda bile yüksek maliyetleri beraberinde getirdi.
İşte banka banka 500 bin TL’nin 12 ay vadeli geri ödeme tutarları:
ING
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 18.931,01 TL
Toplam Ödeme: 2.291.005 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 14.483,03 TL
Toplam Ödeme: 1.757.463 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 15.398,83 TL
Toplam Ödeme: 1.876.809 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 15.398,83 TL
Toplam Ödeme: 1.868.933 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 15.676,07 TL
Toplam Ödeme: 1.910.328 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 17.030,38 TL
Toplam Ödeme: 2.059.395 TL