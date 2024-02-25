Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kirada yüzde 25 zam kararı kalkıyor mu?
Kira fiyatlarındaki artış özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşları zorluyor. Kiracılar, beklenen yüzde 25 zam kararıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İletişim Başkanlığı'ndan farklı açıklamalar geldiğini merakla bekliyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir canlı yayında kiralardaki yüzde 25 sınırlamasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Artık bu durumun devam etmesine gerek yok" dedi. Ancak, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bakanın sözlerinden farklı ifadelerin kullanılması dikkat çekti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TV100'de katıldığı canlı yayında, kiralardaki aşırı artışı önlemek için uygulanan yüzde 25 sınırlaması hakkında açıklamalarda bulundu.
Temmuz ayında sona erecek olan bu kararla ilgili olarak Bakan Tunç, "1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabuluculuk sürecini başlattık. Yüzde 25 kira artışı uygulamasına artık gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.
DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Bakan Tunç'un açıklamalarının sosyal medyada gündem olmasının ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi." iddiası doğru değildir. Fahiş kiralarla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine, TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmiştir. 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılmıştır. Herhangi bir resmi kurumdan, "yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına" yönelik bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir. İddialara dayanak olarak gösterilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasında, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" şeklinde bir ifade kullanılmadığı belirlenmiştir. Bakan Tunç, katıldığı bir TV programında yöneltilen, "Sizin tahmininiz yüzde 25 kira artışı uzatılmaz mı?" sorusuna, "Yüzde 25 sınırı Temmuz’da sona eriyor. Maliye Bakanımızın özellikle enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor." şeklinde cevap vermiştir. Dolayısıyla Bakan Tunç'un açıklaması, "böyle bir karar alındığı" yönünde değil, "böyle bir beklentisinin olduğu" yönündedir.
KİRADA YÜZDE 25 SINIRI
Bakan Tunç, kira artışında uygulanan yüzde 25 sınırlamasıyla ilgili olarak şunları söyledi:
- Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM’de yüzde 25’le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu. Kiracıların mağdur olmaması adına Meclisimiz böyle bir karar verdi. Eski kiracıların kiralarla ilgili elbette serzenişleri oldu. Bir takım sorular yaşandı. 1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak.