Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu? Bakanlık açıkladı
3 yıldır devam eden, kiralardaki yüzde 25 zam sınırının kaldırılması gündemde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu uygulamanın ne zaman ve nasıl sona erebileceğine dair açıklamalarda bulundu. Yüzde 25 zam sınırının geleceğiyle ilgili son kararın Temmuz ayında Meclis tarafından alınacağını ifade etti.
Kirada yüzde 25 zam sınırına tartıyşmalar sürüyor. Ev sahipleri ve kiracılar, zam sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uygulamayla ilgili bir açıklama yaptı.
Tunç, Haber Global'de, kirada yüzde 25 zam sınırına ilişkin kararı Meclis'in vereceğini söyledi. Tunç, önceliklerinin enflasyon hedefi olduğuna dikkat çekti.
Bakan Tunç konuya ilişkin şunları söyledi:
- Önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulması. Pandeminin etkisi, depremin etkisi, diğer etkenler ekonomimizi olumsuz etkileyen hususlar. Tüm dünya etkilendi. Meclis böyle bir tedbiri düşündü haklı olarak. Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde Meclisimizin vereceği karardır. Ev sahibi ve kiracı arasında arabulucu sistemini başlattık. Bu konudaki tartışmaları bir nebze aşağı çektik.
O İDDİAYI YALANLADI
Geçen hafta kira zam sınırının uzatıldığı iddiaları gündeme düşmüştü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" iddiasının doğru olmadığını açıklamıştı.