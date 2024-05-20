Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Sınır kalkıyor mu?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı özel bir televizyon programında gündeme dair konuştu. Şimşek, 'Kirada yüzde 25 zam sınırı kaldırılacak mı?' sorusuna yanıt verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programın çalıştığının göstergesini madde madde açıkladı. "Risk primimizin düşmesi de programın çalıştığının göstergelerinden biri" diyen Şimşek, yerel seçimlerden sonra Türkiye'ye fon akışında da ciddi bir artış olduğunu aktardı.
'DENGESİZLİK GİDERİLİYOR'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- Program gerçekten çalışıyor. Ekonomide yeniden dengelenme sürecine girdik. İç talebin aşırı artışı nedeniyle bir takım makroekonomik dengesizlikler ortaya çıkmıştı, iç talepte bir yumuşama var. Net ihracatın etkisi ekonomide olumluya dönmeye başladı. Büyümede kompozisyon değişiyor. Büyümede dengelenme var. Bu da ortaya çıkan dengesizlikleri gideriyor.
'İYİLEŞME VAR'
"En önemli dengesizliklerden bir tanesi cari açık. Geçen sene mayıs ayında 57 milyar dolar civarındaydı. Bu sene mayıs ayı itibarıyla 30 milyar doların altına inmiş olacak. Çok ciddi bir iyileşme var. Türkiye’nin dış açığında yarı yarıya düşüş var.
Türkiye’nin risk primi geçen sene mayıs ayında 700 baz puanın üzerindeydi. Bugün 270’in altına düştü. Bu dönemde gelişmekte olan ülkelere göre muazzam bir performans göstermişiz. Sadece risk primimiz düşmemiş bize benzer ülkelere oranla çok daha hızlı düşmüş. 1.5 ayda o kadar ciddi bir fon akışı, TL lehine portföy değişikliği var ki, Merkez Bankası’nın swap hariç rezerv pozisyon neredeyse 49 milyar dolarlık bir iyileşme gösterdi. Belirsizlikler azaldıkça Türkiye’ye rağbet artıyor."
ENFLASYON NEDEN DÜŞMÜYOR?
- Öncelikle geçen sene başlangıç noktası bir dezenflasyon programı için elverişli değildi. Şubatta deprem oluyor enkazın temizlenmesi yazı buluyor. İnşaat malzemeleri fiyatları, işçilik gibi konular geçen sene yaz aylarında muazzam bir artışa geçtik. Bu sene baz etkisi nedeniyle öyle bir şey öngörmüyoruz.