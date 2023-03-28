Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Yaptırmayanlar ceza ödeyecek
Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı ve kira gelir beyannamesi için son tarihin 31 Mart olduğu paylaşıldı.
Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı ve kira gelir beyannamesi için son tarihin 31 Mart olduğu ifade edildi. Bununla beraber bu tarihe kadar beyannamesini teslim etmeyenler için ceza uygulanabileceği ifade edildi.
31 MART'A KADAR YAPTIRIN
Çok sayıda vatandaş için kira gelir beyannamesi hakkında duyuru yapıldı ve Mart ayının son dönemlerinde özellikle ev sahipleri kira gelir beyannamesi konusunu araştırmaya başlandığı ifade edildi. Bu kapsamda 31 Mart'a kadar mutlaka yapılması gerektiği ifade edild
Kira geliri elde eden ev sahiplerinin her yıl Maliye Bakanlığı’na beyanname verildiği belirtilerek 1 Ocak ve 31 Aralık dönemine ait gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için mart ayının 1 ve 31’i arasında beyannameleri teslim edilmesi gerektiği aktarıldı.
MESKEN İSTİSNASI
Teslim edilen beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksit olarak ödendiği ifade edildi. Bununla beraber son açıklamalara göre 1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri arasında konuttan 9 bin TL, iş yerinden ise 70 bin TL ve üzeri kira getirisinin alınması halinde hak sahiplerinin gelir vergisi ödemesi yapılacağı ifade edildi. Bununla beraber kira gelirini beyan etmeyen ya da eksik beyan edenler konuttaki tek mesken istisnasından faydalanamayacağı vurgulandı.
Kaynak: kamugundemi.com