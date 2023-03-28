Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Yaptırmayanlar ceza ödeyecek

MESKEN İSTİSNASI

Teslim edilen beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksit olarak ödendiği ifade edildi. Bununla beraber son açıklamalara göre 1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri arasında konuttan 9 bin TL, iş yerinden ise 70 bin TL ve üzeri kira getirisinin alınması halinde hak sahiplerinin gelir vergisi ödemesi yapılacağı ifade edildi. Bununla beraber kira gelirini beyan etmeyen ya da eksik beyan edenler konuttaki tek mesken istisnasından faydalanamayacağı vurgulandı.

Kaynak: kamugundemi.com