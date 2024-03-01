Ev sahipleri dikkat! Kira beyannamesi nasıl verilirken nelere dikkat edilmeli? İşte 10 soruda kira beyannamesi hakkında tüm merak edilenler

KİMLERİN BEYANNAME DOLDURMA ZORUNLULUĞU BULUNUYOR?

Kirada gayrimenkulü olan herkes beyannamesi doldurmak zorunda değil. Kira beyannamesi doldurmakla yükümlü olanlar, bir yıl içinde konutta yıllık 21 bin lira, iş yerinde ise yıllık 150 bin lira en az gelir elde edenler. Kira beyannamesi belirtilen gelirin üzerinde gelir elde eden mülk sahipleri için zorunlu tutuluyor.