Ev sahipleri dikkat! Kira beyannamesi nasıl verilirken nelere dikkat edilmeli? İşte 10 soruda kira beyannamesi hakkında tüm merak edilenler
Kira beyannamesi, 1 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında veriliyor. Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren konuyla ilgili 10 soruda nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizler için derledik.
Yeni yöntemle kira beyannamesi vermek artık kiracılar da beyanname verebilecek. Böylece ev sahibinin kira beyannamesini doğru verip vermediği tespit edilebilecek. Peki bu yeni yöntemle birlikte ev sahipleri nelere dikkat emeli? İşte 10 soruda kira beyannamesi verilirken dikkat edilmesi gerekenler.
KİMLERİN BEYANNAME DOLDURMA ZORUNLULUĞU BULUNUYOR?
Kirada gayrimenkulü olan herkes beyannamesi doldurmak zorunda değil. Kira beyannamesi doldurmakla yükümlü olanlar, bir yıl içinde konutta yıllık 21 bin lira, iş yerinde ise yıllık 150 bin lira en az gelir elde edenler. Kira beyannamesi belirtilen gelirin üzerinde gelir elde eden mülk sahipleri için zorunlu tutuluyor.
KİRA GELİRİ ELDE EDEN MÜLK SAHİPLERİ NE ZAMAN BEYANNAME VEREBİLECEKLER?
Kira beyannameleri, 1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında verilebilecek. Normalde 1 Mart- 31 Mart olan bu süre, bu yıl 31 Mart’ın hafta sonuna tekabül etmesi nedeniyle 1 Nisan’a uzatıldı.
KİRA BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULACAK?
Kira beyannameleri Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden doldurulabilecek. “gib.gov.tr” internet sitesine giren gayrimenkul sahipleri, “hazır beyanname sistemi” üzerinden beyannamelerini iletebilecekler. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi’nden hazır beyannamelere erişim mümkün olacak.