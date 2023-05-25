Evde bakım maaşı alanlar dikkat! Yeni düzenleme geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşlarında yeni gelişme duyuruldu. Evde bakım yardımı alan 569 bin kişinin hem maaşı artacak hem de sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak.

Yılın başında 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı memur ve emekli zammı ile birlikte artacak. Temmuz'da yüzde 40'lık bir artış durumunda evde bakım yardımı aylık 6 bin lirayı, yıllık 72 bin lirayı geçecek.