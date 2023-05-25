Evde bakım maaşı alanlar dikkat! Yeni düzenleme geliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli kişiler everilen evde bakım maaşlarına yeni düzenleme geliyor. Evde bakım maaşları temmuz ayı itibari ile zamlanacak. İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşlarında yeni gelişme duyuruldu. Evde bakım yardımı alan 569 bin kişinin hem maaşı artacak hem de sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak.
Yılın başında 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı memur ve emekli zammı ile birlikte artacak. Temmuz'da yüzde 40'lık bir artış durumunda evde bakım yardımı aylık 6 bin lirayı, yıllık 72 bin lirayı geçecek.
TEMMUZ AYINDA ZAM OLACAK
Sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanarak emekli olmalarına imkân sağlanması hedefleniyor. Bakıma ihtiyacı olan hasta, yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanması için verilen evde bakım yardımı temmuz ayında zamlanacak.
Yüzde 40'lık artış halinde 6 bin lirayı geçecek, yıllık yapılacak ödeme 72 bin lirayı geçecek. Memura yapılacak yüzde 85'lik zammın tamamının yansıtılması durumunda bu tutar ikiye katlanacak. Bakımı üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere verilen evde bakım aylığı artışı devlet memurları zammına, gelir kriteri de asgari ücrete endeksli bulunuyor.
Engelli veya yasal temsilci, hanedeki akraba olan birey sayısı ve bu kişilerin gelirindeki değişikliği bir ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine bildirmesi gerekiyor. Bakıma ihtiyacı olanın ikametgâh adresinin değişmesi durumunda yeni adresin akrabası tarafından en geç 15 gün içinde bildirim zorunluluğu bulunuyor. Bakılan kişinin vefatı durumunda da en geç 15 gün içinde il müdürlüğüne haber verilmemesi durumunda hukuki işlem yapılıyor.
Kaynak: aile.gov.tr - https://www.aile.gov.tr/haberler/bakanimiz-derya-yanik-trt-haber-canli-yayininda-gundeme-iliskin-sorulari-cevapladi/