Evleneceklere iki yılı geri ödemesiz faizsiz kredi
Aile ve Gençlik Fonu'na dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve gençlere 48 ay vadeli, ilk 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere 150 bin lira kredi imkanı sunulacak. Bu düzenleme ile gençlere evlilik süreçlerinde faizsiz kredi sağlanacak ve başvurular 15 Şubat'ta başlayacak.
Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanunla gençlere evlilik süreçlerinde faizsiz kredi imkanı sağlanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurulan fon ile aile kurumunun güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanması amaçlanıyor.
FAİZSİZ KREDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Aile ve Gençlik Fonu, yeni evlenecek kişilere faizsiz 150 bin lira kredi sağlayacak.
Fona yeni evlenecek çiftler başvurabiliyor. Yaş sınırı açıklanmadı.