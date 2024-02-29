Evleneceklere iki yılı geri ödemesiz faizsiz kredi

Aile ve Gençlik Fonu'na dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve gençlere 48 ay vadeli, ilk 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere 150 bin lira kredi imkanı sunulacak. Bu düzenleme ile gençlere evlilik süreçlerinde faizsiz kredi sağlanacak ve başvurular 15 Şubat'ta başlayacak.

# evlilik kredisi
Evleneceklere iki yılı geri ödemesiz faizsiz kredi - Resim: 1

Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Evleneceklere iki yılı geri ödemesiz faizsiz kredi - Resim: 2

Kanunla gençlere evlilik süreçlerinde faizsiz kredi imkanı sağlanacak.

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Evleneceklere iki yılı geri ödemesiz faizsiz kredi - Resim: 3

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurulan fon ile aile kurumunun güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanması amaçlanıyor.

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Evleneceklere iki yılı geri ödemesiz faizsiz kredi - Resim: 4

FAİZSİZ KREDİ


Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Aile ve Gençlik Fonu, yeni evlenecek kişilere faizsiz 150 bin lira kredi sağlayacak.

Fona yeni evlenecek çiftler başvurabiliyor. Yaş sınırı açıklanmadı.

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