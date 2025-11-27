Evlilik kredisi desteğinde dev artış! 2026’da genç çiftlere verilecek rakam şaşırttı

DOĞUM DESTEKLERİ: ÇOCUK SAYISINA GÖRE ARTIŞ

Çocuk desteği ödemeleri, 1 Ocak 2025 sonrası doğacak tüm çocuklar için geçerli olacak ve herhangi bir ek şart aranmayacak. Ödeme için anne veya babadan birinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kartlı olması yeterli olup, ödemeler annenin hesabına yapılacak.