Evlilik kredisi desteğinde dev artış! 2026’da genç çiftlere verilecek rakam şaşırttı
Yeni yılda hem evlilik hem doğum desteklerinde kapsam genişliyor. Genç çiftleri ilgilendiren tüm rakamlar belli oldu.
Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde sunulan ve yeni yılda artışa gidecek olan kredi imkanından, 18-29 yaş aralığındaki gençler, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde yararlanmaya devam edecek.
KREDİ MİKTARLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI GÜNCELLENDİ
Sabah'a göre, daha önce 150.000 TL olarak uygulanan faizsiz evlilik kredisi tutarı, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla güncellenecek. Bu artış, 01/10/2025 tarihi ve sonrasında alınan başvurular için geçerli olacak. Yeni düzenlemeye göre kredi miktarları aşağıdaki gibi uygulanacak:
Başvuru esnasında eşlerin her ikisinin de 18-25 yaş aralığında (26 yaşını doldurmamış) olduğu durumlarda kredi tutarı 250.000 TL olacak.
Eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu başvurularda ise kredi tutarı 200.000 TL olarak belirlenecek.
ESKİ BAŞVURULAR İÇİN DE YENİ RAKAMLAR GEÇERLİ
Daha önceki dönemlerde yapılmış olan başvurular için de yeni rakamlar geçerliliğini koruyacak. Ödemeleri 2026'da gerçekleştirilecek tüm başvurular, nikah tarihine bakılmaksızın artırılmış kredi tutarından yararlanabilecek. Örneğin, nikâh tarihi Kasım 2025 olan ve nikâh bildirimini Aralık 2025'te gerçekleştirecek bir başvurunun ödemesi Ocak 2026'da yapılacağı için artırılmış kredi tutarından faydalanabileceği belirtildi.
Kredi desteğini alan çiftler, evliliklerinin ardından 2 yıl süreyle herhangi bir ödeme yapmayacak. Bu ödemesiz dönemi takiben, kalan borç 48 ay (4 yıl) boyunca faizsiz olarak geri ödenecek.
Evlenen çiftler, talep etmeleri durumunda, sahip oldukları her çocuk için borç ödemelerini 12 aya kadar erteleyebilecek.
Yılbaşında 250 bin lira evlilik desteği alan bir çiftin daha sonra 1 çocuğu olduğunda ödemeleri şöyle olacak:
Kredi miktarı: 250 bin lira
Faiz oranı: yüzde 0
Vade: 48 ay
Kredi alınan tarih: 01.01.2026
İlk ödeme tarihi: 01.01.2028
1 çocuk olursa ilk taksit: 01.01.2029
GELİR ŞARTI GENİŞLETİLDİ
Evlilik desteğine başvuracak gençlerin toplam gelirlerinde de iyileştirmeye gidildi. Başvuru şartı olan toplam gelir sınırı, geçerli asgari ücretin 2.3 katı iken, daha fazla vatandaşın destekten yararlanabilmesi amacıyla bu oran artırılarak 2.5 katından az olma şartı getirildi.
Kredi başvuruları için ön başvurular e-devlet sistemi üzerinden kolayca yapılacak. Değerlendirme sürecinin ardından, belirlenen paralar hak sahiplerinin hesabına aktarılacak.
DOĞUM DESTEKLERİ: ÇOCUK SAYISINA GÖRE ARTIŞ
Çocuk desteği ödemeleri, 1 Ocak 2025 sonrası doğacak tüm çocuklar için geçerli olacak ve herhangi bir ek şart aranmayacak. Ödeme için anne veya babadan birinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kartlı olması yeterli olup, ödemeler annenin hesabına yapılacak.
Çocuk sayısına bağlı olarak ödemeler farklılık gösterecek:
İlk çocuk için 5 bin TL ödenecek.
İkinci çocukta, 60 ay boyunca her ay 1.500 TL ilave ödeme yapılacak.
Üçüncü ve sonraki çocuklarda ise 60 ay boyunca aylık ödeme miktarı 5 bin TL'ye yükselecek.
Üçüncü çocuk dünyaya geldiğinde, ikinci çocuk için yapılan 1.500 TL ödemesi devam edecek ve üzerine üçüncü çocuk için ödenen 5.000 TL eklenecek. Böylece 5 yıl sürecek olan aylık ödemeler toplamda 6.500 TL'yi bulacak. Çocuk sayısı 4'e yükseldiğinde ise aylık ödeme 11.500 TL olacaktır.
Çocuk sayısı belirlenirken 2025'ten önceki çocuklar da hesaba katılacak. Daha önce iki çocuğu olan bir ebeveynin 2025'den sonra bir çocuğu daha olması durumunda, 3 çocuk ödemesi alacağı belirtildi.
Hem evlilik kredisinden hem de çocuk sahibi olup doğum desteğinden yararlanan bir aile için, mevcut rakamlar baz alındığında, üç çocuk sahibi olunduğunda elde edilen toplam destek miktarı 645 bin TL'yi bulacak. Bu rakamın her yıl artacağı bildirildi.