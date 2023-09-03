Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ödemelerinin tarihleri araştırılıyor. Her ay belirli günlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemelerini e-devlet sistemi üzerinden kontrol edebilirsiniz. Peki, eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

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Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? - Resim: 1

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.

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Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? - Resim: 2

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? - Resim: 3

ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR OLMUŞTU?

Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.

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