EYT'lilere "GSS borcu" uyarısı! Başvurular geçersiz sayılabilir

SGK’DA YÜK ARTMIŞTI

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, internet üzerinden yapılan mükerrer başvurular, SGK çalışanlarının işlem yükünü artırırken, mevcut başvuruların da hızlı sonuçlanmasını engelliyor.

EYT'den yararlanmak için internetten, posta yoluyla hem de doğrudan SGK merkezlerine olmak üzere aynı anda üç yoldan başvuru yapanlar da bulunuyor.