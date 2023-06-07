EYT'yi kaçıranlar dikkat! Erken emeklilikte yeni düzenleme geliyor

Yeni emeklilik sistemi ile birlikte 2000 yılı sonrası sigorta başlangıcı olanlarda erken emeklilik hakkı verilecek. SSK ve bağ-kurlular arasında prim eşitlemesi yapılacak 1800 gün prim indirimi gelecek.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ DETAYLAR NELER?

Erken emeklilik bekleyen milyonlarca kişi EYT yasası ile emekli olma hakkını yakaladı. Kapsam dışı kalanlara, Sosyal güvenlikte yeni bir emeklilik reformu üzerinde çalışılmalara başlandı. Ayrıca yeni düzenleme ile beraber taşeron işçilere kadro verilmesi ve memurların ek göstergesi de değişecek. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konuda ilk bilgileri vermişti. Yeni Kabinenin belli olması ile birlikte erken emeklilikte hız kazandı.

Seçimlerin öncesinde eski çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni bir emeklilik sistemi ile ilgili hazırlıkların başladığını duyurmuştu. Milyonlarca kişiyi kapsayacak olan yeni emeklilik sisteminden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu sistemle birlikte sigorta başlangıç tarihi 1999 sonrası olanlar erken emeklilik hakkını elde edecek.

Ayrıca erken emeklilik yasasını da içeren yeni düzenleme taşeron işçilere kadro verilmesi ve memurların ek göstergelerini de kapsıyor. Yani bir çok kişinin hayali bu düzenlemeyle birlikte gerçek olacak. Vatandaşlar ise yeni kabinenin belli olmasıyla birlikte erken emeklilik düzenlemesinin ne zaman çıkacağını merak ediyor. Bu konuda da ilk bilgiler gelmeye başladı.

Milyonlarca kişiyi kapsaması beklenen yeni düzenlemeyle ilgili yeni çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışmalara başladı. Yine emeklilik düzenlemesinin bakanlık bünyesinde çalışmalarının tamamlanması sonrası meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin temmuz ayından önce TBMM'ye geleceği ve oylanacağı tahmin ediliyor. Yine emeklilik sistemi ve yeni sosyal güvenlik düzenlemesi kısa süre içerisinde meclis gündemine gelecek. Bu düzenleme içinde 100.000 taşerona kadro verilmesi de var. Uzun süreden beri beklenen bu adımın yeni dönemde atılması bekleniyor.

Yine emeklilik sisteminin sil baştan değişmesi kapsamında 1999 sonrası sigorta girişi olanlara kademeli emeklilik verilmesi diğer bir adım olacak. Ayrıca SSK ve BAĞ-KUR arasında pirim eşitlemesi de gündemde. SGK kadan emekli olmak için aranan prim gün sayısı 7200 iken bağ kurdan emeklilik için aranan prim gün sayısı 9000 gün olmuştu. Bu yeni emeklilik Yasası ile birlikte bağ kurlular için 1800 gün indirim gelecek. Böylece 1 milyon bağkurlu erken emeklilik hakkını elde edecek.

Kaynak: https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/eytyi-kaciranlara-mujde-erken-emeklilik-icin-yeni-duzenleme-geliyor-iste-detaylar-54520