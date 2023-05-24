EYT işlemleri uzayanlar dikkat: Çifte ödeme geliyor
EYT yasasının kabul olması ile emekli olmaya hak kazananlar oldu. Kademeli olarak işlemler devam ederken EYT'liler, başvularının sonuçlanmasını bekliyor. 28 Haziran'dan önce Kurban bayramı ikramiyesi yatırılacak ve Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da bu ödemeden yararlanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT kapsamında aylık bağlama işlemlerinin devam ettiğini şu sözlerle belirtti:
- Kimse endişe etmesin, hızla bağlanıyor, bu ay sonuna kadar tamamlanacak. Tamamlanmasa da en fazla bir hafta veya 10-15 gün sarkar. Ama kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak. Bazen eksik işlemleri olanlar var, onların dosyaları tamamlanıyor, onlarla ilgili hiçbir sorun yok.olarak alacağını söyledi.
ÇİFT İKRAMİYE ÖDENECEK
Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara farkları yatıyor.
Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor. Aylık işlemi tamamlanıp banka bildirmeyenler de ikametgâhın olduğu bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile aylığını, ikramiyesini alabiliyor.
İki bin liralık ikinci bayram ikramiyesi de Kurban bayramının başlayacağı 28 Haziran'dan önce yatacak. Aylık işlemleri gecikenler toplamda 4 bin liralık Ramazan ve Kurban bayramları ikramiyelerini birlikte alacak.
EYT'LİLER REFAH PAYI ALACAK MI?
EYT kapsamında emekli olanlar da temmuz ayında hem zam hem de refah payı alacak. En düşük emekli aylığı, 7 bin 500 liraya ve bayram ikramiyeleri de 2 bin liraya çıkarıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak.
Yani daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500- 10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/ekonomi/son-dakika-eytlilere-yeni-mujde-islemleri-uzayanlara-cifte-ikramiye-odenecek