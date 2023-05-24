EYT işlemleri uzayanlar dikkat: Çifte ödeme geliyor

EYT'LİLER REFAH PAYI ALACAK MI?

EYT kapsamında emekli olanlar da temmuz ayında hem zam hem de refah payı alacak. En düşük emekli aylığı, 7 bin 500 liraya ve bayram ikramiyeleri de 2 bin liraya çıkarıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak.

Yani daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500- 10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/ekonomi/son-dakika-eytlilere-yeni-mujde-islemleri-uzayanlara-cifte-ikramiye-odenecek