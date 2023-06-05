EYT prim ve yaş SGK tablosu netleşti
Yeni emeklilik sistemi için detaylar gelmeye devam ediyor. SSK'lılar ile Bağ-Kur'lular arasındaki prim gün farkı ortadan kalkacak. Böylece erken emeklilik fırsatı doğacak.
Yeni emeklilik sistemi için çalışmalar sürüyor. 9 Eylül 1999 sonrası, 2000-2008 arası ve 2008 sonrasında işe girenlerin emeklilik süreçlerinde kademeli geçişin sağlanmasıdır. Çıraklık ve staj sigortası için atılacak adımları yakından takip ediliyor.
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan bir kişi ile daha sonraki yıllarda sigortalı olan bir kişi arasında emeklilik süreçleri açısından büyük bir fark ortaya çıkabilmektedir.
Eski sisteme göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan bir kişi, EYT hakkında sahip olabilirken, 9 Eylül 1999 veya sonraki yıllarda sigortalı olan bir kişi daha geç bir yaşta emekli olabilmektedir.
Bu durum, kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını beklemek zorunda kalmalarına neden olmaktadır. Aralarında sadece birkaç günlük bir fark olsa bile, emeklilik yaşında 15-16-17 yıllık bir ayrım oluşabilmekte.
Yapılabilecek yeni bir reform, emeklilik yaşının esnetilmesini öngörebilir. Böyle bir düzenlemeyle birlikte iki önemli kriter öne çıkacak:
• Prim süresinin tamamlanması
• Belirli bir sigortalılık yılına sahip olunması
Yaşın kademeli olarak düşürülmesi düşünüldüğünde, örneğin 2000 yılında işe giren bir kişi 7000 günlük prim süresini tamamladığında, onun için 60 olan emeklilik yaş şartı geri çekilebilir veya alternatif olarak 25 yıllık bir sigortalılık süresi gibi başka bir kriter belirlenebilir.
ÇIRAKLIK YAPANLARA EMEKLİLİK FORMÜLÜ
EYT yasası 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere emeklilik yolunu açtı. Yaş şartı kaldırılırken, emeklilik için prim ve yıl şartını tamamlamak yeterli sayıldı.
Bu düzenlemeyle birlikte staj ve çıraklık yapanlar da beklenti içerisine girdi. Mevcut düzenlemelere göre; staj ya da çıraklık süreleri için sağlık ve iş kazası sigortası ödeniyor. Dolayısıyla burada emeklilik için gerekli olan primler yatırılmıyor. Bu nedenle staj ya da çıraklık başlangıç olarak sayılmadığı gibi, bu sürede ödenen primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor.