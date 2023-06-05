EYT prim ve yaş SGK tablosu netleşti

Eski sisteme göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan bir kişi, EYT hakkında sahip olabilirken, 9 Eylül 1999 veya sonraki yıllarda sigortalı olan bir kişi daha geç bir yaşta emekli olabilmektedir.

Bu durum, kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını beklemek zorunda kalmalarına neden olmaktadır. Aralarında sadece birkaç günlük bir fark olsa bile, emeklilik yaşında 15-16-17 yıllık bir ayrım oluşabilmekte.