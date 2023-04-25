EYT staj mağdurları için yeni gelişme
Milyonlarca EYT mağduru vatandaşın ilk maaşları hesaplarına yatarken lisede staj yaptıkları iş yerlerinde ellerine sigorta kağıtları verilen "staj mağdurları" ise eğitim kapsamında değerlendirildi.
Başvuruları kabul olan EYT'liler ilk maaşlarını Nisan ayında almaya başladı. Ancak EYT staj çıraklık konusunda kafalar hala karışık. Sosyal medya platformlarından seslerini duyurmaya çalışan yaklaşık 1 milyonu aşkın EYT staj mağduru, 1999 öncesi staj sigortası haklarının verilmesini ve EYT yasası kapsamına dahil edilmelerini talep ediyorlar.
TESK GENEL BAŞKANINDAN ÇAĞRI: EYT STAJ SİGORTASI MAĞDURLARINI KAPSAYACAK MI?
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, EYT düzenlemesinden faydalanamayan esnaf ve sanatkarın müjdeli haber beklediğini açıkladı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu düzenlemeden yararlanamayan esnaf ve sanatkarın beklentilerinin karşılanması, emeklilik hakkı kazananlara eşit muamele yapılması ve staj mağdurlarının önünün açılması çağrısında bulundu.
Esnaf ve sanatkarların faydalanamadığı düzenlemenin gözden geçirilerek, emeklilik hakkı kazananlarla eşit muamele edilmesi ve staj mağdurlarının haklarının korunması çağrısıyla bir açıklama yapan Palandöken, bu konuda beklentilerin karşılanmasını istedi.
Kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkarlar, tarım çalışanları, staj mağdurları ve ihyadan dolayı kayıtları olduğu halde emekli olamayan binlerce esnafın EYT düzenlemesinden faydalanmak istediğini ifade eden Palandöken, şöyle aktardı:
- Artık bu konuda müjdeli bir haber verilmesini dört gözle bekliyoruz. Verilecek müjdeli haber, özellikle norm birliğinde eşitliğin sağlanması, çalışma hayatında verilen emeklerin karşılığının alınması bakımından çok önemli.