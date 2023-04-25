EYT staj mağdurları için yeni gelişme

Kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkarlar, tarım çalışanları, staj mağdurları ve ihyadan dolayı kayıtları olduğu halde emekli olamayan binlerce esnafın EYT düzenlemesinden faydalanmak istediğini ifade eden Palandöken, şöyle aktardı:

- Artık bu konuda müjdeli bir haber verilmesini dört gözle bekliyoruz. Verilecek müjdeli haber, özellikle norm birliğinde eşitliğin sağlanması, çalışma hayatında verilen emeklerin karşılığının alınması bakımından çok önemli.