Emekli prim ve gün sayısı güncellendi

3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirildi.

• 3600 ek gösterge - 5,3 milyon memur ve memur emeklisi

• Sözleşmeli memura kadro - 500 bin çalışan

• EYT düzenlemesi - 4,7 milyon vatandaş