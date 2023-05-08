Emekli prim ve gün sayısı güncellendi
EYT'de yeni düzenlemede kadınlara emeklilik yaşında esneme getirilmesi bekleniyor. Bunun yanında SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ve 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik formülü seçim sonrası masaya gelecek.
EYT düzenlemesi sonrasında yeni çalışmalar hız kesmeden başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu açıklamada bulundu:
- Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz.
3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirildi.
• 3600 ek gösterge - 5,3 milyon memur ve memur emeklisi
• Sözleşmeli memura kadro - 500 bin çalışan
• EYT düzenlemesi - 4,7 milyon vatandaş
YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ŞİFRELERİ
Özellikle kadınların ve annelerin öne çıktığı yeni emeklilik reformu, sosyal güvenlik sistemindeki birçok sorunu da çözmüş olacak.
• Ev hanımlarına prim desteği gelecek ve emeklilik yolu açılacak.
• Anne olma ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşı geri çekilecek
• Bağ-Kur ve SSK arasındaki 1800 günlük prim günü küçük esnaflar için eşitlenecek
• EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için kademeli emeklilik
Yapılacak dev emeklilik reformu için sendikalar dinlenecek. Geniş kapsamlı taslak çalışması yapılacak.
Teknik çalışmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüteceği dev emeklilik reformunda bütçe çalışmaları da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Taslakların ortaya çıkması sonrası düzenlemeye son şeklini Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.