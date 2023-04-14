Emekliler dikkat: Çifte ödemeler başladı! İşte ödeme tarihleri...
15 milyon emekliye bayram ikramiyesi ile beraber emekli maaşı ödemeleri başladı. Ayrıca Mart'ta başvuru yapanlar, işlemleri tamamlandığında hak kaybı olmadan bayram ikramiyesi alacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için ödeme takvimini yayımladı. Ramazan Bayramı öncesinde hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi ödemesi beraber yapılacak. Ayrıca Mart'ta başvuru yapanlar, işlemleri tamamlandığında hak kaybı olmadan bayram ikramiyesi alacak.
EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ
• En düşük emekli maaşı 2023 yılında 3500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7.500 TL olarak belirlenirken,
• Yılda 2 kez verilen emekli bayram ikramiyesi de yüzde 82 zam alarak 2.000 TL oldu.
SSK EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN?
• Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
• Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
• Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN?
• Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
• Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,