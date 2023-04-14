Emekliler dikkat: Çifte ödemeler başladı! İşte ödeme tarihleri...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için ödeme takvimini yayımladı. Ramazan Bayramı öncesinde hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi ödemesi beraber yapılacak. Ayrıca Mart'ta başvuru yapanlar, işlemleri tamamlandığında hak kaybı olmadan bayram ikramiyesi alacak.