EYT'de aylık bağlama işlemlerinde son viraj: Bayram ikramiyesi ödemeleri yapıldı mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında aylık bağlama işlemleri sürüyor. Ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşlarının bağlanması bekleniyor.

# eyt # Emeklilikte yaşa takılanlar # bayram ikramiyesi
Son Güncelleme:
EYT'de aylık bağlama işlemlerinde son viraj: Bayram ikramiyesi ödemeleri yapıldı mı? - Resim: 1 1 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında maaş bağlama sürecinde sona gelindiğine işaret etti. Düzenleme kapsamında bugüne kadar 1 milyon 200 bin kişinin emeklilik işlemi tamamlandı. 

EYT'de aylık bağlama işlemlerinde son viraj: Bayram ikramiyesi ödemeleri yapıldı mı? - Resim: 2 2 4

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi 3 Mart'ta hayata geçti. Düzenlemeye başvurular o tarihte başladı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı. EYT'de emeklilik için başvuru sayısı 1 milyon 800 bini geçti. 450 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı.

EYT'de aylık bağlama işlemlerinde son viraj: Bayram ikramiyesi ödemeleri yapıldı mı? - Resim: 3 3 4

2 BİN LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ YAPILDI

EYT'lilere mayısta ilk maaş ödemeleri başladı. Ödemeler başvuru tarihine göre kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirdikleri banka hesaplarına yatırılıyor.

EYT'de aylık bağlama işlemlerinde son viraj: Bayram ikramiyesi ödemeleri yapıldı mı? - Resim: 4 4 4

 Emekli olanlara 2 bin lira bayram ikramiyesi ödemeleri de yapıldı.  EYT başvurusunda bulunanlar, başvurularının durumunu e-devlet üzerinden takip edebiliyor.