EYT'de aylık bağlama işlemlerinde son viraj: Bayram ikramiyesi ödemeleri yapıldı mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi 3 Mart'ta hayata geçti. Düzenlemeye başvurular o tarihte başladı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı. EYT'de emeklilik için başvuru sayısı 1 milyon 800 bini geçti. 450 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı.