EYT'de aylık bekleyenler dikkat: Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuruları 1.8 milyonu aşarken bunun 1.2 milyonu için süreç tamamlandı. İşlemleri halâ devam eden EYT'lilerin ise en çok dikkat etmesi gereken konu eksik prim günü. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli maaşı alamayacak olan EYT’liler için yol haritası ise net. SGK ile Emekli Sandığı kapsamındaki memurlara göre Bağ-Kur’luların dikkat etmesi gereken en önemli konu ise GSS borcu.