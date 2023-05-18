EYT'de aylık bekleyenler dikkat: Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuruları 1.8 milyonu aşarken bunun 1.2 milyonu için süreç tamamlandı. SGK ile Emekli Sandığı kapsamındaki memurlara göre Bağ-Kur’luların dikkat etmesi gereken en önemli konu ise GSS borcu. İşte haberin detayları…
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuruları 1.8 milyonu aşarken bunun 1.2 milyonu için süreç tamamlandı. İşlemleri halâ devam eden EYT'lilerin ise en çok dikkat etmesi gereken konu eksik prim günü. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli maaşı alamayacak olan EYT’liler için yol haritası ise net. SGK ile Emekli Sandığı kapsamındaki memurlara göre Bağ-Kur’luların dikkat etmesi gereken en önemli konu ise GSS borcu.
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart itibariyle başvuruda bulunan 1 milyon 200 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı. Başvuru sayısı ise 1 milyon 800 bini geçti, 450 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı.
EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanların e-devlet veya çağrı merkezi üzerinden bunun nedenini sorgulamasında fayda bulunuyor. Ancak geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli aylığı bağlanmıyor.
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Sabah’ın haberine göre, EYT kapsamında yapılan başvuruların yıl sonuna kadar 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor.