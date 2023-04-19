EYT'de geçersiz sayılacak başvurular
EYT düzenlemesinin ardından 1,6 milyon başvuru yapılırken emekliliğe hak kazanan birçok kişinin başvurusu da farklı sebeplerle geçersiz sayıldı. Peki, EYT'de geçersiz sayılacak başvurular neler?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart-31 Mart arasında başvuruda bulunanlara ilk emekli aylıkları ve ikramiyeleri ödenmeye başladı. 1,6 milyon başvurudan yaklaşık 600 binin işlemleri tamamlanırken mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayılıyor.
MAAŞ ÖDEMELERİ BAŞLADI
• Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor.
• EYT kapsamında emekli aylığına hak kazanan SSK'lılar ilk aylıklarını ve bayram ikramiyelerini alırken, Bağ-Kur'lulara ise 17 Nisan itibarıyla yatırılmaya başladı.
• Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara 18-26 günlük farklar da yatıyor.
• Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor.
• Aylık işlemi tamamlanıp banka bildirmeyenler de ikametgâhlarının olduğu bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile aylığını, ikramiyesini alabilecek.
GSS BORCU OLANLAR ÖDEMELİ
GSS borcu bulunması SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor.