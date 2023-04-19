EYT'de geçersiz sayılacak başvurular

EYT düzenlemesinin ardından 1,6 milyon başvuru yapılırken emekliliğe hak kazanan birçok kişinin başvurusu da farklı sebeplerle geçersiz sayıldı. Peki, EYT'de geçersiz sayılacak başvurular neler?

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EYT'de geçersiz sayılacak başvurular - Resim: 1 1 8

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart-31 Mart arasında başvuruda bulunanlara ilk emekli aylıkları ve ikramiyeleri ödenmeye başladı. 1,6 milyon başvurudan yaklaşık 600 binin işlemleri tamamlanırken mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayılıyor. 

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MAAŞ ÖDEMELERİ BAŞLADI

• Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor.

• EYT kapsamında emekli aylığına hak kazanan SSK'lılar ilk aylıklarını ve bayram ikramiyelerini alırken, Bağ-Kur'lulara ise 17 Nisan itibarıyla yatırılmaya başladı.

EYT'de geçersiz sayılacak başvurular - Resim: 3 3 8

• Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara 18-26 günlük farklar da yatıyor.

• Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor. 

• Aylık işlemi tamamlanıp banka bildirmeyenler de ikametgâhlarının olduğu bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile aylığını, ikramiyesini alabilecek.

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GSS BORCU OLANLAR ÖDEMELİ

GSS borcu bulunması SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor. 