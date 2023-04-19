EYT'de geçersiz sayılacak başvurular

MAAŞ ÖDEMELERİ BAŞLADI

• Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor.

• EYT kapsamında emekli aylığına hak kazanan SSK'lılar ilk aylıklarını ve bayram ikramiyelerini alırken, Bağ-Kur'lulara ise 17 Nisan itibarıyla yatırılmaya başladı.