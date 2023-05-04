EYT'de kısmi emeklilik tablosu netleşti
EYT düzenlemesi ile vatandaşlar emekli olmaya hak kazandı. Prim gün kriterinde yeterli sayıya ulaşamayan vatandaşlar ise yeni emekli sistemi açıklamalarını bekliyor. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar...
Yeni emeklilik sistemi için gelen açıklamalar sonrasında kapsam dışında kalanlar detayları merak ediyor. Bağ-Kur'luların prim şartlarının düşürülmesi gündeme gelirken, emeklilik yaşlarının düşmesi bekleniyor. İşte, kısmi emeklilik için detaylar...
Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girmiş olacak.
İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek.
KÖK MAAŞLAR DA ARTACAK
Yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'ı buluyor. Aylık tutarı sigorta başlangıcının 2000'den önce ve sonra olmasına göre değişiyor.
Kısmi emeklilik hakkı kazananlar için de kök aylıkları ne olursa olsun alacakları aylık 7.500 lira olacak. Temmuz ayında yeni zamla birlikte kök maaşlar da artacak.
1- KISMİ EMEKLİ AYLIĞINA HAK KAZANMA ŞARTLARI NELER?
Kısmi emeklilik, belli bir yaşa geldiği halde primini tamamlayamayan sigortalılara yaştan emeklilik hakkı tanınıyor. Yaş haddi işe başlama tarihi, çalışılan statüye göre değişiyor.
Buna göre, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl, 3600 günü dolduğunda 50-60 arası değişen yaşı doldurduğunda emekli olabilir. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanların 4500 günü tamamlaması gerekiyor.